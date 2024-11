Alakulóban a háborús katasztrófa a Közel-Kelet nagyvárosában: nem bírnak a lázadókkal a kormányerők

Az ellenzéki csoportok, élükön a Hajat Tahrir al-Sham (HTS) szervezettel, szerdán indították meg támadásukat. A harcok során több mint 50 falut foglaltak el, és elérték Aleppó, Szíria második legnagyobb városának külvárosát. A konfliktus intenzitását jelzi, hogy a szíriai állami média szerint a felkelők lövedékei már a város központjában található egyetemi diákszállást is elérték.

A Hezbollah volt a fő erő a kormány ellenőrzése alatt álló városban

- nyilatkozta Rami Abdurrahman, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű háborús megfigyelő szervezet vezetője, utalva arra, hogy az iráni támogatású milícia erői kulcsszerepet játszottak Aleppó védelmében.

BREAKING: Syrian rebels have ENTERED the city of ! #Syria