Ez lehet Észak-Korea rémálma: Szöul megvillantotta az L-SAM képességeit

Dél-Korea hivatalosan is bejelentette november 29-én, hogy elkészült a nagy hatótávolságú föld-levegő rakétarendszere (L-SAM). A hír azért is nagyon fontos Szöul számára, mivel ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbiaknál jóval erősebb védelmi kapacitással fog rendelkezni a fenyegető észak-koreai rakétatámadások ellen – írja az Army Recognition.