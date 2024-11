Ismét az éj leple alatt csapott le Ukrajna: órákig lángolt az ég Rosztov felett

Péntek éjszaka erőteljes támadás ért egy orosz olajfinomító egységet az oroszországi rosztovi területen, Kamenszk környékén.

A finomítót már többször is tűz alá vette Ukrajna, a hivatalos orosz jelentések szerint ezúttal is csak „drónokkal”. A hivatalos jelentés szerint a rosztovi terület légterébe 30 UAV (drón) hatolt be, amely mindegyikét az orosz légvédelmi- és elektronikus hadviselési rendszerek megsemmisítették vagy megzavarták.

Ennél pontosabb megerősítés nem érkezett arról, milyen fegyvereket használt a csapásméréshez Ukrajna.

A helyi lakosság által megosztott felvételek ugyanakkor nem támasztják alá az orosz védelmi minisztérium állítását, a friss videókon látszik, hogy találat érte a finomítóegységet:

After an overnight drone attack, flames are now consuming the pic.twitter.com/MNRwJ8gzbP — KyivPost (@KyivPost) November 29, 2024

Az első jelentések szerint

két tározó is megsemmisült a támadásban, a tűz a légicsapásokat követően is még órákig égett.

A Kyiv Post információi szerint a létesítmény az orosz katonai-ipari komplexum része, és közvetlen szerepet vállal az orosz erők utánpótlásában.

