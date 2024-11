Pusztító rohamra indult Oroszország: eddig nem látott mértékben hullanak a legmodernebb harckocsik

Richard Vereker a háború kezdete óta havi bontásban, típus szerint vezeti az orosz harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott szállító harcjármű veszteségeket.

Legújabb, harckocsikkal kapcsolatban megosztott statisztikáiból kiderül: Oroszország T-90-es veszteségeinek aránya 13,5 százalék volt novemberben. A táblázatból jól látható, hogy a többi típushoz képest

soha ilyen nagy arányban nem veszített el T-90-eseket Moszkva.

This month's Russian Tank losses are showing an unusual spike in T-90 (green) Losses, relative to other types of tanks. I suspect that this is mostly about which units are involved in the offensive, more than the start of a trend. pic.twitter.com/KxN7XMA5KJ