Temérdek pénzzel kopogtatott Ukrajna az egyik legerősebb katonai hatalomnál, de még így is csúnyán kiadták az útját

Az ukrán küldöttség fegyverbeszerzési szándékkal érkezett Dél-Koreába, ahol találkoztak Jun Szokjol elnökkel és Kim Dzsonghjon védelmi miniszterrel. Bár korábban fegyversegélyben is reménykedtek, a delegáció koreai fegyverek vásárlását kezdeményezte, többek között a Cheolmae-2 légvédelmi rendszert is beleértve. A dél-koreai kormány azonban vonakodik teljesíteni a kérést, sőt a gyártók egyéni tárgyalásait is megtiltotta - jelentette a SBS koreai hírportál.