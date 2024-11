Újabb ATACMS-csapást hajtott végre Ukrajna? – Esélye sem volt az orosz légvédelemnek

Azt nem tudni, hogy milyen eszközt használt Ukrajna a légicsapás végrehajtására, de a felvételek alapján erősen gyanítható, hogy amerikai ATACMS vagy esetleg brit/francia Storm Shadow-t vetettek be az ukrán fegyveres erők.

A Vitino fölé emelkedő felhő alapján úgy tűnik,

a célpont egy légvédelmi rakétarendszer lehetett, amely a légvédelmi elfogórakétákkal együtt semmisült meg a talajon.

An explosion occurred at the site of a Russian surface-to-air missile complex in Vitino, occupied Crimea possibly destroying an S-400 system along with its ammunition. pic.twitter.com/2hQyvci8SY