Váratlanul kínai és orosz katonai repülők árasztották el az ukránbarát ország egét – Mozgósították a RoKAF vadászgépeit

A dél-koreai hatóságok beszámoltak arról, hogy péntek délelőtt egymás után lépek be a kínai és orosz gépek az azonosító zónába. A közlemény szerint északkeleti és déli irányból tapasztalta Szöul a „váratlan látogatást”. A vezérkari főnökök egyesített bizottságának (JCS) egyik tisztviselője szerint délelőtt 9 óra 35 perc és 13 óra 53 perc között egymás után érkeztek a két nagyhatalom repülői. A kínai gépek az információk szerint a déli partoknál lévő Ieodo sziget közelében léptek be a KADIZ-ba, és észak felé repültek a Korea és Japán közötti vizek felett, míg az orosz gépek északkelet felől közeledtek. Az összehangolt akciót jelzi, hogy az ellenkező irányból érkező gépek találkoztak egy ponton, majd közös repülésbe kezdtek, mielőtt távoztak volna. A közlemény nem számolt be a pontos típusokról, de állítólag bombázók és vadászgépek is voltak közöttük.

A koreai légierő (RoKAF) már észlelte a gépeket, mielőtt azok beléptek volna az azonosítási zónába, ezért megelőző intézkedéseket tettek:

készenlétbe helyezték a vadászgépeket, hogy ezzel meg tudjanak előzni egy lehetséges vészhelyzetet.

Az információk szerint 2019 óta rendszeresen előfordul, hogy a két ország gépei közösen belépnek a dél-koreai KADIZ-ba, évente egy vagy két alkalommal történik ilyen. Szöul szerint most egy közös hadgyakorlatot tartott Moszkva és Peking, ennek keretében közelítették meg a dél-koreai partokat.

Dél-Korea az utóbbi időben egyre jobban közeledett Ukrajna felé, azt is belengették, hogy katonai támogatást adnak a kelet-európai országnak. Szöul a korábbi semleges álláspontja feladásán azért gondolkodott el, mivel Oroszország segítségére észak-koreai katonákat küldött Phenjan. Az eddigi információk alapján végül a katonai hatalom nem fog fegyverszállítmányt küldeni a háború sújtotta országba, mivel ez számos törvényi akadályba ütközik, ráadásul a helyi lakosság sem lelkes a gondolat miatt.

