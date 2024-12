Ennek nagyon nem fognak örülni Moszkvában: parádéznak az elfogott orosz fegyverekkel a lázadók

Rengeteg orosz (és iráni), köztük modernnek számító haditechnikai eszközhöz jutottak hozzá a szír lázadók, miután a kormányerők fejvesztett menekülésbe kezdtek – derült ki friss harctéri felvételekből.

Megszámlálhatatlan mennyiségű, a szír felkelők által vezetett offenzívában készült felvétel terjeng a közösségi médiában, amely elfogott orosz és iráni fegyvereket mutat be.

A szír lázadók kétségkívül egyik legnagyobb zsákmánya a Pancír-Sz1 légvédelmi rakétarendszer, de ezen kívül kezükre jutott egy BM-21 Grad és egy BM-27 Uragan rakéta-sorozatvető, egy ZSU-23-4 önjáró légvédelmi löveg és egy Mi-8 katonai helikopter is.

Syrian rebels in the Aleppo area captured another L-39 light fighter and a Mi-8 chopper. pic.twitter.com/jvx8YciB3L — Tendar (@Tendar) December 1, 2024

Trophies. Rebel forces captured a Pantsir-S1 air defense system, BM-21 Grad MLRS, BM-27 Uragan MLRS and a ZSU-23-4 Shilka among many other things. pic.twitter.com/tq0lh7c7Hj — NOELREPORTS () December 1, 2024

Iráni fegyverek oldaláról 3 darab drónról érkezett jelentés, illetve néhány, Csehszlovákiában a Varsói Szerződés tagállamainak gyártott L-39-es katonai kiképző-repülőgép is kezükre jutott.

Wonders of Kuweires Air Base: Syrian rebels appear to have captured the 3rd L-39 light attack aircraft, an UAV & radar/EW systems.More to come. pic.twitter.com/Clsp3SLHmJ — Clash (Report) December 1, 2024

A fegyverrendszerek elfogása kiemelkedő fegyvertény, ugyanakkor a felkelők lehetőségei korlátozottak. Bár a BM-27 Uragan teljesen töltött állapotban került a kezükre, a többi rendszer esetében a lőszerutánpótlás igencsak kétséges.

Tovább rombolja a lehetőségeiket a kiképzett kezelőszemélyzet teljes hiánya.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images