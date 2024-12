Megérkezett Oroszország válasza a szíriai konfliktusban

Oroszország légicsapások sorozatát indította Szíria több olyan területe ellen, ahol az ellenzéki erők az utóbbi időben területi előnyöket szereztek - jelentette vasárnap az Emberi jogok Szíriai Megfigyelőközpontja.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, teljesen a lázadók kezére kerülhetett Aleppó, Szíria második legnagyobb városa. A 2020 óta befagyott konfliktus az elmúlt napokban lángolt fel újra, amikor a felkelők meglepetésszerű offenzívát indítottak Bassár el-Aszad rezsimje ellen. A szíriai lázadók északról is támadást indítottak, így két irányból érték el a települést, kisebb területen bekerítve a szír kormánypárti erőket. A lázadó erők megszállták Szíria teljes Idlib tartományát is.

Erre reagálva

Oroszország légicsapások sorozatát indította Szíria több olyan területe ellen,

ahol az ellenzéki erők az utóbbi időben területi előnyöket szereztek.

Az angliai székhelyű, de Szíriában kiterjedt aktivistahálózattal rendelkező Emberi jogok Szíriai Megfigyelőközpontja szervezet információi szerint az orosz csapások vasárnap kora reggel az iszlamisták vezette ellenzéki szövetség által elfoglalt városokat és falvakat vették célba az északnyugati Idlíb tartományban és a középső Hama tartományban. Hasonló csapásokról számoltak be az északi Aleppó városában is, amelyet a hét elején az ellenzéki erők elfoglaltak a kormány erői elleni meglepetésszerű akcióban.

Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója arról számolt be, hogy

az orosz erők tegnap este óta minden fronton bombáznak.

A dpa német hírügynökségnek azt mondta, a lázadók jelenleg Aleppót, Szíria második legnagyobb városát tartják ellenőrzésük alatt, kivéve néhány kurdok által uralt negyedet az északnyugati külvárosban.

