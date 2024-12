Nagyon megörülhettek a orosz katonák a ritka Stormer HVM-nek, de alighanem gyorsan lefagyott a mosoly az arcukról

A lefoglalt makett rétegelt lemezből és gerendákból készült, sötét színűre festették. Az ukrán hadsereg nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a makettek méretarányosan és részletgazdagon készüljenek, így azok még a drónfelvételeken is könnyen összetéveszthetők a valódi eszközökkel.

A mostani makett ép állapota arra utal, hogy ezúttal nem sikerült bevonzani a felesleges orosz légicsapást.

katsaps captured a Stormer HVM anti-aircraft missile system in The photo was published by Z-propagandist Grigory Vdovina.The dummy was made of plywood sheets, beams and painted in a dark color #Donbas