Videó: durva összecsapások zajlanak a forradalmi hangulatú országban

Már több tízezres a tiltakozó tömeg Grúzia (Georgia) fővárosában, Tbilisziben. A tüntetők barikádokat emeltek, és több alkalommal is összecsaptak a rendőrséggel.

A rendőrség vízágyúval, könnygázzal és paprikaspray-vel válaszolt. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint rendőri brutalitásra is volt példa: ütlegelték a tüntetőket és földön fekvő embereket is megrugdostak.

Az összecsapásokról egyre több felvétel kerül fel a közösségi médiába.

Az éjszaka folyamán tűzijátékkal lőtték a rendőri egységeket:

Georgian protesters shoot at police with a fireworks cannon. There are currently violent protests taking place in Georgia, which the authorities are trying to suppress by force.Georgian citizens are protesting because of the falsification of parliamentary elections by a pic.twitter.com/FdbZtigZ6l