Videó: lecsapott a rettegett orosz Iszkander-M az ukrán erősítésre, meglepő dolog történt

Orosz források tették közzé a drónfelvételt egy orosz Iszkander-M ballisztikus rakéta támadásáról.

A csapásmérésre mélyen a frontvonalak mögött, a mikolajivi régió Rivnye teleülésének térségében került sor. A felvételen látható, amint az ukrán erők több katonai teherautója is felbukkan egy épület közelében, a videón az egyik be is tolat az épületbe.

Ezt követi a felvétel az Iszkander-M rakétacsapásról, amely

láthatóan teljes mértékben elhibázza a célpontot.

Az Iszkander-rendszereknek három variánsa ismert, a leggyakoribb ezek közül a 9M723-as kvázi-ballisztikus rakéta célba juttatására használatos indító. Ez a rakéta eltérő források szerint 400-500 kilométeres hatótávolsággal bír, Mach 6-7-es sebességgel (kb. 7400-8600 km/h), 6-50 kilométeres magasságban repül. A rakéta képes röppályájának módosítására is.

Kifejezetten híres magas pontosságáról, alapvetően maximum 10 méterrel szokta elhibázni a célpontot.

Oroszország mintegy 600 darab Iszkanderrel rendelkezik jelenleg, míg a havi gyártása elérheti a 100 darabot is.

