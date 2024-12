Itt a bejelentés: több hónapos késéssel, de teljesítette Ukrajnának tett ígéretét az EU

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijevi látogatásán a The Kyiv Independentnek elmondta, leszállították azt az 1 millió lőszert, amelyet még tavaszra ígértek Ukrajnának.

Kallas, aki észt miniszterelnökből lett az EU vezető diplomatája, megjegyezte, természetesen ez még korántsem elég, ezért új kezdeményezéseken gondolkodnak Ukrajna támogatására.

Úgy gondolom, hogy az ukrán védelmi iparba történő befektetések is nagyon-nagyon üdvözlendőek, hogy ezeket a dolgokat itt gyártják és azonnal használják is. Tehát különböző kezdeményezéseken gondolkodunk, hogyan tudnánk jobban támogatni és segíteni Ukrajnát

– nyilatkozta a főképviselő.

Kallas rögtön mandátumának első napján utazott Kijevbe António Costával, az Európai Tanács új elnökével együtt.

2025-ben az EU havi 1,5 milliárd euróval támogatja majd Ukrajnát.

Címlapkép forrása: Eduard Kryzhanivskyi/Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images