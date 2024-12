Tarolt a magyarellenes szélsőjobb, de rég nem látott sikert ért el az RMDSZ is – Meglepő választási eredmény született Romániában

Kiss Csaba 2024. december 02. 11:38

Hét párt jutott be a parlamentbe Romániában a vasárnapi választások eredményeként. Magyar szempontból örömteli fejlemény, hogy az RMDSZ a vártnál jobban szerepelt, a voksok 6,40 százalékát szerezve meg, ezzel továbbra is lesz magyar érdekképviselet a román törvényhozásban. Kevésbé örömteli viszont, hogy három, alig néhány éve alapított szélsőjobboldali párt is bejutott a parlamentbe, a magyarellenes kijelentéseiről ismert AUR pedig a második helyen végzett, a Magyarországgal határos Arad megyében az első helyet szerezve meg. A kormánykoalíció két pártját, a PSD-t és a PNL-t a választók megbüntették: előbbi történetének legrosszabb eredményét érte el, utóbbi pedig a legnagyobb veszteséget szenvedte el.