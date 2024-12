Amerikai nehézbombázókra repültek rá az orosz vadászgépek – Videó is készült az esetről

A közzétett felvételek állítólag a Balti-tenger felett készültek, ahol az amerikai légierő a térségbeli NATO-tagországokkal karöltve rendszeresen hajt végre demonstratív módon repüléseket.

A közzétett felvétel első felében egy amerikai RC-135-ös felderítő repülőgépet, a videó második felében pedig egy B-52 Stratofortress nagy hatótávolságú stratégiai bombázót közelít meg az orosz vadászgép. Az orosz vadászgép (esetleg vadászgépek) típusa ismeretlen.

Russian pilot looking at RC-135 and B-52 planes somewhere over the Baltics.Be advised: they added some really loud shithole music to the clip. pic.twitter.com/80jT8zPZpU