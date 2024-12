Aszteroida közelít a Föld felé: kiderült, melyik ország felé tart

Az apró égitest felfedezése és pályájának kiszámítása újabb bizonyítéka az obszervatóriumok és a fejlett szoftverek képességeinek, amelyek lehetővé teszik az ilyen kis méretű objektumok észlelését és becsapódásuk előrejelzését.

Bár nem ez a legkisebb, becsapódás előtt felfedezett aszteroida, így is figyelemre méltó pontosságról árulkodik az, hogy a 70 centiméter átmérőjű égitestet sikerült azonosítani.

Incoming!️A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min pic.twitter.com/ie9yj0FHfB