Az utolsó pillanatban került össztűz alá Joe Biden: egyetlen lépéssel borult az elnök teljes öröksége?

Joe Biden leköszönő amerikai elnök december 1-jén vasárnap este bejelentette, széles körű kegyelmet ad fiának, Hunter Bidennek, aki ellen két szövetségi büntetőper is folyamatban volt. A demokrata Biden döntését rengeteg kritika érte, nemcsak a republikánus oldalról: több párttársa annak indoklásával nem értett egyet, hiszen aláássa a demokraták független igazságszolgáltatás fontosságát hangsúlyozó kommunikációját, de azért is csepülték a Fehér Házat, mert ezelőtt hónapokig tagadták, hogy erre készülne a 82 éves politikus. De mi áll Biden döntésének hátterében, és miért szolgálhat mindez nagyszerű lehetőséggel a Demokrata Párt számára?

Ma aláírtam a fiam, Hunter elnöki kegyelmét. Hivatalba lépésem napjától kezdve azt mondtam, hogy nem fogok beleszólni az Igazságügyi Minisztérium döntéseibe, és tartottam a szavam, még úgy is, miközben végignéztem, hogy a fiamat célzottan és igazságtalanul perbe fogták

- fogalmazott Joe Biden amerikai elnök vasárnap megjelent közleménye.

Az 54 éves Hunter Biden ellen két büntetőper zajlott, az akár letöltendő börtönnel járó büntetését december 12-én, illetve 16-án rótták volna ki. Az első ügyben a delaware-i szövetségi bíróság azért találta júniusban bűnösnek a crack-kokainfüggőségéről nyíltan beszélő fiatalabbik Bident, mert

2018-ban törvénytelenül vásárolt és birtokolt egy revolvert.

A vád szerint azt hazudta a szövetségi fegyvervásárlási nyomtatványon, hogy nem használ kábítószert, miközben ez nem felelt meg a valóságnak.

A második szövetségi per keretében Kaliforniában adóelkerülés vádjával állt bíróság elé, de szeptemberben váratlanul mind a kilenc vádpontban bűnösnek vallotta magát, mondván, meg akarja védeni a családját a saját hibái miatt történő a megszégyenítéstől. Hunter Biden 2016 és 2019 között mintegy 1,4 millió dollárnyi adó megfizetését mulaszthatta el, miközben jelentős összegeket fordított "drogokra, escortokra és barátnőkre, luxusszállodákra és bérelhető ingatlanokra, egzotikus autókra, ruhákra és egyéb személyes jellegű tárgyakra."

Biden tegnapelőtti közleményében azzal indokolta a fia elleni eljárásokat semmissé tevő döntését, hogy súlyosbító okok híján szinte soha sem emelnek vádat egy fegyvertartási nyomtatvány kitöltése miatt, és rendszerint azok a függők is megússzák a büntetőjogi felelősségre vonást, akik kamatostul visszafizetik az adótartozásukat. Az elnök ezáltal úgy vélekedett,

egyértelmű, hogy Hunterrel másként bántak.

Biden emellett a korábbi vádalku meghiúsulását is indokként hozta fel, ami szerinte "igazságos, észszerű lezárása lett volna" fia ügyeinek. Ez alapján Hunter bűnösnek vallotta volna magát adócsalásban, és két év próbaidőt kapott volna börtönbüntetés nélkül, ráadásul a fegyverbirtoklási vád ejtésre került volna.

Az egyébként donald trump által kinevezett delaware-i körzeti bíró azonban elutasította az alkut 2023 nyarán,

ami utat nyitott a per, és a bűnös ítélet számára.

Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia távozik a képviselőház felügyeleti bizottságának üléséről 2024. január 10-én Washingtonban. Fotó: Kent Nishimura/Getty Images

Nem aratott osztatlan sikert a pálfordulás

Az amerikai alkotmány II. cikkelye tartalmaza a kegyelmi jogkört részletező szakaszt, miszerint az elnök

hatásköre, hogy az Egyesült Államok ellen elkövetett bűncselekményekért kegyelmet adjon, kivéve az alkotmányos vád alá helyezés eseteit.

Azaz a Kongresszus által lefolytatott impeachmenten kívül minden szövetségi büntetőügybe beleszólhat az Ovális Iroda mindenkori elfoglalója, de ez a jogköre a polgári peres és állami eljárásokra nem terjed ki.

Jogilag az elnök nagyjából bárkinek kegyelmet adhat, akinek akar

- mondta a New York Timesnak Jeffrey Couch, az American University tanára. "De ez erkölcsileg valóban felvet néhány kérdést."

Biden egyébként a II. világháború utáni elnökök közül eddig a legkevesebb kegyelmi kérvényt írta alá,

melyek jóváhagyási aránya amúgy folyamatos csökkenésben van: kegyelmek terén Harry Truman (1945-1953) a rekorder, bár az enyhítéseket Barack Obama (2009-2017) szívelte leginkább. Ehhez kapcsolódóan Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője elmondta, Biden ciklusa végén számíthatunk még további enyhítésekre (amelyek csupán megváltoztatják a kirótt bünetést) és kegyelmekre (melyek az érintettek büntetett előéletét is eltörlik).

Biden vasárnapi döntése finoman szólva sem maradt visszhang nélkül.

Republikánus elődje, s egyben utódja, Donald Trump megválasztott elnök a Truth Socialon azt állította, "visszaélés és az igazságszolgáltatás elmaradása", hogy a demokrata politikus a Capitolium 2021. január 6-i ostromja miatt elítélteknek (akikre Trump "túszokként" hivatkozott) bezzeg nem adott kegyelmet. Mike Johnson képviselőházi elnök úgy fogalmazott, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom "szinte helyrehozhatatlanul megroppant" a Biden család visszaélései következtében. A republikánusok ezelőtt vádeljárással fenyegetőztek, egyúttal górcső alá vették a család üzleti ügyeit Biden alelnöksége idején, különös figyelemmel az ukrajnai Burisma gázvállalat vezetőségében ülő Hunterre. Több republikánus ezáltal azt kommunikálta, a zsákutcába futott vizsgálatuk nem volt hiábavaló, a kegyelem megerősíti annak megalapozottságát.

Here's Karine Jean-Pierre saying over an over again that Joe Biden will absolutely not pardon his son Hunter...She claimed he wouldn't on at least 4 separate occasions. It's the supercut you didn't know you needed. pic.twitter.com/3lwBVrzzK3 — Tim (Young) December 2, 2024

Chuck Grassley iowai szenátor ezzel szemben azt emelte ki, hogy Biden "sokszor és sokszor elmondta, hogy nem fog így tenni", de nem kellett volna hinni neki. A Fox News 6 alkalmat számolt össze tavaly július óta, amikor Biden fehér házi sajtótitkára tagadta, hogy erre készülne az elnök. Legutóbb november 8-án szögezte le Karine Jean-Pierre, hogy

ezt a kérdést már többször feltették nekünk. A válaszunk változatlan, azaz nem.

Az elnök júniusban kategorikusan kizárta, hogy kegyelmet adna fiának, azt ígérve, hogy tiszteletben fogja tartani az esküdtszék ítéletét. Biden, aki korábban többször hangsúlyozta, hogy "senki sem áll a törvény felett", nem így tett.

Néhány demokrata is morog

Nemcsak a republikánusok, házon belül is beleálltak Biden döntésébe.

Csalódott vagyok, hogy a családját az ország elé helyezte

- fejtette ki Colorado olykor különutas kormányzója, Jared Polis az X-en, hozzátéve: "Ez egy rossz precedens, amellyel a későbbi elnökök visszaélhetnek, és sajnos be fogja mocskolni [az elnök] hírnevét."

While as a father I certainly understand President s natural desire to help his son by pardoning him, I am disappointed that he put his family ahead of the country. This is a bad precedent that could be abused by later Presidents and will sadly tarnish his reputation. @JoeBiden — Jared (Polis) December 2, 2024

Csak ízelítőként, Peter Welch vermonti szenátor "átgondolatlannak" titulálta a döntést, michigani kollégája, Gary Peters pedig "helytelennek", míg Michael Bennett szerint

megingatja az amerikaiak hitét abban, hogy az igazságszolgáltatási rendszer igazságos és mindenki számára egyenlő.

Joe Manchin korábbi demokrata, de függetlenként nyugdíjba vonuló szenátor érdekességképp azt kifogásolta, hogy Biden miért nem adott Trumpnak is kegyelmet, noha az ő két szövetség perét nemrég ejtették, mivel hivatalban lévő elnök ellen nem folyhat szövetségi büntetőeljárás.

Jasmine Crockett's response to the Hunter Biden pardon is epic and a must-watch. pic.twitter.com/Mfa67VOTX7 — CALL (TO) December 2, 2024

A legtöbb párttársa (és néhány republikánus) összességében megértéssel fordult Biden apai aggodalma felé, ám akadtak olyan demokraták is, akik teljes mértékben védelmükbe vették a kegyelmet. Jasmine Crockett texasi képviselő például gratulált Biden döntéséhez, és kijelentette, azt ezt kritizálóknak tükörbe kellene néznie, hiszen egy "34 vádpontban elítélt bűnöző fog besétálni a Fehér Házba." A kaliforniai Eric Swallwell a most zúgolódó republikánusoknak üzent, mondván,

ha védted a 34-szeres bűnözőt, aki szexuális erőszakot követett el, nemzetbiztonsági dokumentumokat lopott el, és puccsot akart végrehajtani az országa ellen... akkor kihagyhatod a Hunter Biden kegyelméről szóló vitát.

Többen emellett arra a "kettős mércére" is rámutattak, hogy Trump elnökként ugyancsak kiadott számos ellentmondásos kegyelmet.

Eltörölte például veje, Jared Kushner apjának, Charles Kushnernek a büntetését, aki 14 hónapot ült többek közt adócsalásért. Kushnert egyébként nemrégiben párizsi nagykövetnek nevezte ki Trump. A republikánus zászlóvivő továbbá az utolsó pillanatban megkegyelmezett egykori tanácsadójának, Steve Bannonnak, volt kampányfőnökének, Paul Manafortnak, és régi szövetségesének, Roger Stone-nak is. Trump egyébként nem zárta ki korábban, hogy megválasztása esetén kegyelmet adna Hunternek.

Az ügy körüli vita mindenesetre a Demokrata Párt általános identitásválságába is becsatornázódott:

az elnök döntése ugyanis látszólag feladja az "erkölcsi felsőbbséget" és aláássa a párt igazságszolgaltatás függetlenségéről, illetve demokratikus intézmények védelméről szóló érveit.

Már-már Trump "boszorkányüldözésről" szóló retorikájához hasonlítható módon Biden úgy fogalmazott,

nincs olyan józan eszű ember, aki Hunter ügyének tényállását megvizsgálva más következtetésre juthat, mint hogy Huntert csak azért vették célba, mert a fiam – és ez helytelen.

A fiatalabbik Biden ügyében eljáró David Weiss különleges ügyész visszautasította a feltételezést: "nincs és soha nem is volt bizonyíték bosszú fűtötte vagy részrehajló büntetőeljárásra."

Az elnök indokolását azonban azok a demokraták nem bánják, akik nem félnek attól, hogy ez rossz precedenst teremthet, vagy hogy Trump ezt is felhasználhatja érvként az igazságügyi minisztérium felforgatására: ők azt mondják, eljött az ideje saját terepükön felvenni a kesztyűt a normákat áthágó republikánusokkal, ami nem sikerülhet, ha a demokraták csípőből az intézmények védelmére kelnek.

A Biden család 1987-ben. Fotó: Wikimedia Commons / Joe Biden 1988-as elnökválasztási kampánya

A Biden család szövevényei

A politikai következményeken túl,

Hunter Biden kegyelmét nem taglalhatjuk anélkül, hogy szót ejtenénk az elnök személyes motivációiról.

Joe Biden első felesége és 13 hónapos lánygyermeke 1972-ben, mindössze hetekkel első szenátori megválasztása után halt meg egy karácsony előtti tragikus autóbalesetben. Az akkor 3 és 4 éves Hunter és Beau szintén a kocsiban ültek, de súlyos sérülésekkel megúszták a szerencsétlenséget. Biden fontolóra vette a lemondást, de végül a kórházi szobában letette a szenátori esküt.

2015-ben, miután Beau fia agytumor következtében életét vesztette, Biden elvetette az elnöki indulást. 2019-ben, családi drámák ide vagy oda, mégis elhatározta magát az elnökjelölti kampány mellett, és bár Hunter és – Jill Bidentől született lánya, – Ashley támogatták, akkoriban mindketten drogfüggőséggel küzdöttek (ahogy Beau özvegye is). Az Axios azt írta, mindketten meg is fizették apjuk kampányának az árát: Hunternek a laptopja, míg Ashley-nek a naplója szivárgott ki számos intim részletet világgá kürtölve.

Apja fehér házi munkája a beszámolók szerint eközben célt adott Hunternek, aki a Biden visszalépése körül nyáron kialakult huzavonában ugyancsak befolyásos szereplőként biztatta apját arra, hogy tartson ki az újabb négyéves ciklus mellett. Az Axios szerint

a két gyermekét eltemető elnököt évek óta marta a bűntudat gyermekei megpróbáltatásai és Hunter bírósági ügyei miatt,

ráadásul attól félt, hogy Trump leendő igazságügyi minisztériuma újabb nyomozásoknak teheti ki családját, ami akár Hunter visszaesését is okozhatja.

Megpróbálták megtörni Huntert, aki öt és fél éve józan, még a kitartó támadások és a részrehajló pereskedés ellenére is. És próbálták megtörni engem is – és nincs okunk azt hinni, hogy ez itt megállna. Elég volt

- utalt minderre Biden a közleményében, amelyet azután adott ki, hogy a hálaadást családjával töltötte. A kegyelemről először beszámoló NBC arról cikkezett, Hunter júniusi elítélése óta mérlegelték ennek lehetőségét, bár Jean-Pierre ezt tagadta, szerinte Biden a hétvégén döntött minderről.

Joe Biden a first lady, Jill Biden és gyermekei, Ashley Biden és Hunter Biden társaságában leteszi az elnöki esküt 2021. január 20-án. Hivatalos fehér házi fotó: Chuck Kennedy.

Ez a fajta aggodalom magyarázatként szolgálhat arra is, hogy Biden kegyelme miért terjed ki a Hunter által elkövetett bármilyen, potenciális törvénysértésre 2014. január 1-je óta – azokra is, amelyek miatt nem emeltek vádat ellene. A New York Times által megkérdezett szakértők szerint ez a széles körű, "megelőző" intézkedés számos aggályt felvet, és talán csak Gerald Ford Richard Nixonnak nyújtott kegyelmével mérhető össze, amelyre utóbbi Watergate-ügy miatti lemondása után került sor 1974-ben.

Egy biztos, nem Biden az első elnök, aki kihasználta az alkotmány kegyelemezési felhatalmazását, és valószínűleg nem is ő lesz az utolsó.

Az persze más kérdés, hogy ez milyen képet fest az eddig is ígéreteik megszegésével vádolt demokratákról, még akkor is, ha sokan elismerik, szülőként ugyanígy tettek volna.

A Vox eközben azt írta, Biden vitatott döntése kiváló alkalmat teremt a Demokrata Párt számára, hogy szakítson egy olyan elnökkel, akit az amerikaiak többsége ki nem állhat. (A közvélemény-kutatások szerint 56,7% bír Bidenről negatív véleménnyel a 538 átlaga alapján.) Miután Kamala Harris alelnök a vereséggel zárult elnökválasztási kampánya során szinte egyáltalán nem bírálta Bident, a személyes viszony mellett attól félve, hogy előveszik az elnököt vagy politikáját támogató korábbi nyilatkozatait,

Hunter kegyelmi ügye rizikómentes lehetőség a demokratáknak arra, hogy leszámoljanak az elmúlt négy év vállukra nehezedő terhével.

Meglátjuk, mennyire kívánják megragadni ezt, különös figyelemmel a 2028-ban elnökjelölti esélyesnek tartott politikusokra. Ami pedig Biden örökségét illeti, feltételezhetjük, hogy ez válhat az egyik legvitatottabb döntésévé, leszámítva persze a külpolitikai kihívásokat és kudarcokat, továbbá azt, hogy szinte az utolsó pillanatig kitartott az újraválasztási ambíciói mellett, és csak hosszas nyomásgyakorlás után adta át a stafétát.

Biden tegnap már az afrikai Angolába vette az irányt, az úton pedig kevés esély mutatkozik arra, hogy ő maga válaszoljon az újságírók kérdéseire. A fiát féltő elnök vasárnapi közleménye mindenesetre következőképp zárult:

Remélem, az amerikaiak megértik, hogy egy apa és egy elnök miért jutott erre a döntésre.

