Fájdalmas döntést előtt áll Donald Trump: előzhet Kína, ha meglépi ezt az USA

Az SLS szupernehéz hordozórakéta a NASA Artemis holdprogramjának kulcsfontosságú eleme, amelynek célja, hogy több mint 50 év után ismét embert juttasson a Holdra. A program jelenlegi tervei szerint, az SLS rakéta juttatná el Hold körüli pályára a NASA Orion űrhajóját, amely aztán az Elon Musk űrvállalata, a SpaceX által fejlesztett Starship HLS landolómodulra csatlakozva száll majd le a Hold felszínén.

Eric Berger űrkutatással foglalkozó szakújságíró szerint

legalább 50 százalék az esélye annak, hogy az SLS-t törlik.

