Hadiállapotot vezettek be Dél-Koreában

Televíziós beszédet intézett a dél-koreai államfő, amelyben hadiállapot bevezetését jelentett be. A rendkívüli szükségállapotot hirdetett, az ellenzéket „lázadást tervező államellenes tevékenységgel” vádolva.

A liberális Dél-Korea védelme érdekében az észak-koreai kommunista erők által jelentett fenyegetésektől és az államellenes elemek felszámolása érdekében... ezennel szükségállapotot hirdetek. A hadiállapot célja az Észak-Korea-párti erők felszámolása és a szabadság alkotmányos rendjének védelme

– mondta.

Update: President Yoon declares martial law in South Korea! Takes control of government after opposition tried to impeach him! pic.twitter.com/IHZNRqCS9W