Káosz Dél-Koreában a rendkívüli hadiállapot bevezetése miatt: utcára vonult a hadsereg

Megjelentek a katonák a szöuli parlament épülete körül azt követően, hogy Jun Szogjol a

hadiállapot bevezetéséről tartott beszédet.

A lépés értelmében a döntéshozók nem léphetnek be az épületbe. Az államfő az ellenzék „államellenes tevékenységével” indokolta a lépést, szerinte arra készültek, hogy véget vessenek a liberális demokráciának az országban, valamint azzal vádolta a politikai csoportokat, hogy Észak-Koreával játszanak össze. Az érkező rendvédelmi erőkről videó is készült, amelyen éppen a törvényhozás épületéhez vonulnak:

️ BREAKING: Special forces enter the South Korean parliament building to provide security and prevent the building from being taken over. pic.twitter.com/TpGM6l34Wn

A helyzet nagyon feszült, ez egy másik videón érzékelhető, a katonák senkit nem engednek a közelbe:

A dél-koreai utcákon a hadsereg páncélosai is feltűntek:

President of South Korea Yoon Sook Yeol has declared martial law. In his national address, he said the decision was made to remove pro-North Korea forces from the country and to protect the liberal constitutional order.Media report that the decision comes amid a potential pic.twitter.com/2pDB8TMpaf