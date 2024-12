Lerántották a leplet Németország legújabb csúcsfegyveréről, hamarosan ezrével küldik őket Ukrajnába

Németország bemutatta a Helsing HX-2 kamikaze drónokat, amelyből 4000 darabot rendeltek Ukrajna számára. Ezeket az eszközöket kifejezetten arra tervezték, hogy nagy távolságból tudjanak fellépni különböző katonai célpontok, köztük páncélozott járművek és tüzérségi eszközök ellen.

A HX-2 drón, amelyet egyesek "mini-Taurus"-ként emlegetnek, az amerikai Switchblade és az orosz Lancet rendszerekhez hasonló fejlett funkcionalitást és teljesítményt kínál. Legfontosabb műszaki paraméterei közé tartozik a 100 kilométeres hatótávolság és a 220 km/h-s csúcssebesség.

A hatótávolsága mintegy négyszerese a jelenleg Ukrajnában használt kamikaze drónoknak,

és duplája Oroszország rettegett fegyverének, a Lancetnek.

Az eszközt végtelenül könnyű lesz szállítani, hiszen súlya 12 kilogrammot tesz ki (töltet nélkül), meghajtásáról pedig négy villanymotor gondoskodik.

Resistant to electronic warfare thanks to AI, - German Helsing declassified the HX-2 (mini-Taurus) drone for Ukraine.️4,000 drones will be sent to Ukraine. HX-2 hits armored vehicles, artillery and military targets. Weight - 12 kg, Speed ​​- 220 km/h. pic.twitter.com/zOiXzq3bW8