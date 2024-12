Egyetlen, jól bevált filléres fegyver lehetett a kulcs a kétmilliós nagyváros viharsebes bevételében

A Hajat Tahrír al-Sham (HTS) csoport és a Törökország által támogatott Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) harcosai által indított támadás visszaszorította Bassár el-Aszad elnök erőit Hama és Homsz felé. A lázadók jelentős mennyiségű fegyvert és haditechnikai eszközt is zsákmányoltak a visszavonuló kormányerőktől. A Middle East Eye által látott felvételeken a HTS különleges erői, a Sólyom brigád által bevetett Sahen (ez magyarul szintén sólyom) nevű harci drónok láthatók. Ezek a szálerősítésű, vezeték nélküli öngyilkos fegyverek elülső kamerával vannak felszerelve, amely élő képet közvetít a kezelőknek.

A Sahen drónjaink képesek páncélozott tankok, felfegyverzett járművek és ellenséges harcosok megsemmisítésére kevesebb mint öt százalékos hibával

- nyilatkozta egy magas rangú lázadó a Middle East Eye-nak, aki névtelenséget kért, bár már az nagyszabású offenzívájuk első napján elbüszkélkedtek a fejlesztéssel, és propagandavideókat tettek közzé arról a közösségi médiában:

The Deterrence of Aggression Operations Room released a video highlighting the Shaheen Battalion, a drone unit crucial in targeting Assad positions before today ground assault in Aleppo. The drones were made in Idlib by HTS Ajnad Defense Factories. pic.twitter.com/FS8zpCIUnq