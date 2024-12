Rémisztőek voltak a parlamentet megrohanó dél-koreai kommandósok, de volt egy csavar a történetben

Soha nem jó jel az, amikor egy egyébként demokratikus államban gépkarabélyokkal felszerelt, testpáncélba öltöztetett kommandósok törik be a parlament épületének ablakait, és hatolna be oda.

Koreában tegnap este éppen ez történt, ugyanakkor az akcióról készült videók azonnal le is buktatták a katonákat.

Most of the Korean SOF operators I saw at the National Assembly building had no magazines in their pistols, were carrying blue training magazines and had simunition bolt carriers in their rifles. pic.twitter.com/dmz2SxRWED