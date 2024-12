Megbukott a francia kormány, innentől a káosz az úr – Mi jöhet most?

Szerda este a francia Nemzetgyűlésben megbukott Michel Barnier még csak három hónapja hivatalban lévő kormánya. Egyelőre nem látszik, hogyan oldódhat meg a francia politikai válság, a törvényhozásban ugyanis senkinek nincs többsége, így még a költségvetést sem tudják megszavazni. A politikai káosz akár még Emmanuel Macron elnök bukásához is elvezethet. Közben a pénzpiacok egyre jobban aggódnak a francia helyzet miatt, amelynek az egész Európai Unióra kihatása lehet.

Mi vezetett ideáig?

Szerda este bizalmatlansági indítványról szavaztak a francia Nemzetgyűlésben, a kérdés az volt, maradhat-e posztján Michel Barnier, a csak szeptember 5-én kinevezett kormányfő. Végül 577 képviselőből 331-en szavazták meg Barnier elmozdítását, ezzel ő lett a francia V. Köztársaság történetében legrövidebb ideig, mindössze 3 hónapig hivatalában lévő kormányfője. (Bár a francia félelnöki rendszerben a miniszterelnökök általában nem töltenek ki amúgy sem egy teljes parlamenti ciklust.) Utoljára Georges Pompidou-val esett meg 1962-ben, hogy leszavazta a Nemzetgyűlés.

Barnier bukását közvetlenül a költségvetési törvény okozta, amely mögé nem tudott többséget összehozni, de a válság okai mélyebbre nyúlnak. Legalább június 9-ig érdemes visszamenni az időben, amikor az európai parlamenti választásokon az Emmanuel Macron francia elnök mögött álló erők nagyon rosszul szerepeltek, miközben a szélsőjobboldali, Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés győzelmet aratott. Macron ezután kockázatos játékba kezdett: feloszlatta a Nemzetgyűlést, és új törvényhozási választásokat írt ki.

Macron megfontolása valószínűleg az lehetett, hogy a „szélsőjobboldali veszély” felemlegetésével ösztönözni tudja a mérsékelt erőket és szavazókat, hogy hozzanak létre egy stabil mérsékelt többséget a Nemzetgyűlésben. Ugyanis a törvényhozásban az elnöki tábornak már a 2022-es nemzetgyűlési választások után sem volt meg a többsége, így előfordult, hogy Macronnak rendeleti úton kellett átvinnie akaratát (például a vitatott nyugdíjkorhatár-emelés ügyében). Az államfő tehát valószínűleg tiszta helyzetet akart teremteni, de végül csak még nagyobb bajba került.

A nemzetgyűlési választások június 30-án tartott első fordulója ismét a Nemzeti Tömörülés győzelmét hozta, de Macron ekkor taktikát váltott, és az egyesült baloldalhoz, az Új Népfronthoz (NFP) kezdett közeledni. A kétfordulós, tisztán egyéni képviselős rendszerben a Macron-féle centrista és a népfrontos jelöltek egymás javára léptek vissza, „republikánus frontot” képezve. A visszalépések következtében a legtöbb képviselői helyet az Új Népfront szerezte meg, a második lett a Macron-tábor, a Nemzeti Tömörülés pedig a harmadik helyre csúszott. Az egykor szebb napokat látott mérsékelt jobboldali, konzervatív Köztársaságiak a negyedik, legkisebb erő lettek a Nemzetgyűlésben.

Azonban hiába sikerült megállítani Marine Le Pen előretörését, egyetlen erőnek sem lett többsége az 577 tagú törvényhozásban.

Macron a párizsi olimpia idejére jegelte az új miniszterelnök kinevezésének kérdését, addig Gabriel Attal kormánya ügyvezetőként végezte munkáját. Augusztus végén azonban elindult a „miniszterelnök-jelölti casting”, melynek végén Michel Barnier, az EU korábbi Brexit-főtárgyalója futott be győztesként.

Barnier a konzervatív Köztársaságiak embere – vagyis a Nemzetgyűlés legkisebb ereje adta végül a miniszerelnököt, aki mögé saját pártja és a Macron-tábor sorakozott fel. Ugyanakkor a Nemzeti Tömörülés hallgatólagos támogatásáról biztosította a Barnier-kormányt, ez kellett ugyanis ahhoz, hogy a törvények elfogadásához meglegyen az abszolút többség. A valódi ellenzék ezzel a baloldali Új Népfront lett, amely pedig a legnagyobb erő a Nemzetgyűlésben.

A legnagyobb kihívást a 2025-ös költségvetés megszavazása jelentette, és végül ebbe is bukott bele a kormány.

A büdzsé elfogadáshoz ugyanis szükség lett volna a Le Pen-párt szavazataira. A Barnier-kormány egy magát megnevezni nem akaró konzervatív tagja a Politicónak azt mondta, a költségvetésről szóló előzetes egyeztetések során Marine Le Pen feltételei állandóan változtak.

Vasárnap a tizenhetedik verzióval állt elő azzal kapcsolatban, hogy mik a feltételei. A miniszterelnök hétfőn reagált, de ez megint csak nem volt elég neki

– mondta el a kormánytag.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) nemzetgyűlési frakcióvezetője újságíróknak nyilatkozik a párizsi kormányfői rezidenciáról, a Matignon-palotából távozóban 2024. november 25-én, miután megbeszélést folytatott Michel Barnier miniszterelnökkel. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Lemondhat Macron?

Egyesek úgy vélik, hogy Le Pen valójában soha nem is akarta elfogadni a költségvetést: az ő célja nem más, mint Macron leváltása. Ismert, a Nemzeti Tömörülés vezetője 2017-ben és 2022-ben is Macronnal küzdött meg az elnökválasztás második fordulójában, de mindkétszer alulmaradt. Most viszont úgy érezheti, eljött az ideje, hogy revansot vegyen, és végre sikerülhet elérnie célját, hogy elfoglalja az Elysée palotát.

Egy november végi felmérés szerint a franciák 62 százaléka válaszolt arra a kérdésre, hogy szeretnék-e, ha Macron lemondana, amennyiben megbukik a Barnier-kormány.

Az elnökön tehát nagy a nyomás, hogy ne töltse ki 2027-ig tartó mandátumát, hanem idő előtt távozzon hivatalából.

Erre a francia V. Köztársaság történetében egyszer volt példa: az első elnök, Charles de Gaulle 1969-ben lemondott az államfői posztról.

Macron azonban mindeddig kötötte a karóhoz, és egyelőre nem is tűnik túl valószínűnek, hogy lemondjon. A Reutersnek három forrás azt mondta, az elnök nagyon gyorsan új miniszterelnököt nevezne ki, még szombatig, a Notre Dame székesegyház hivatalos újtranyitásáig, amelyen számos állam- és kormányfő jelen lesz, és Donald Trump megválasztott amerikai elnök is jelezte részvételét.

Kérdés azonban, ebben a helyzetben lesz-e, aki vállalja a miniszterelnöki posztot, a parlamenti erőviszonyok ugyanis egyelőre nem változnak.

Az alkotmány szerint a miniszterelnök kinevezése egyedül az elnök jogköre, a kormányfőt a Nemzetgyűlésnek sem kell megszavaznia, viszont bizalmatlansági indítvánnyal bármikor eltávolíthatja. A Nemzetgyűlést jövő év júniusig nem is lehet feloszlatni, ilyenre ugyanis csak egy évvel az előző feloszlatás után kerülhet sor.

Ezért elég nagy a valószínűsége, hogy Franciaországban állandósulhat a káosz.

A politikai helyzet miatt romlik az ország kockázati megítélése

A Barnier-kormány által javasolt költségvetés 40 milliárd euróval csökkentette volna az állam kiadásait, és további 20 milliárd eurót szedett volna be adóemelések révén. A cél az volt, hogy biztosítsák Brüsszelt és a pénzpiacokat, hogy Franciaország komolyan veszi az államadósság és a költségvetési hiány csökkentését. A költségvetési hiány idén várhatóan 6 százalék körül lesz, ami bőven meghaladja az EU által elvárt 3 százalékos hiánycélt. Az államadósság pedig a GDP 110 százalékára rúg, ami elmarad ugyan például az olasz államadósság mértékétől, de így is nagyon magasnak tekinthető.

A Moody’s hitelminősítő a Barnier-kormány bukása után úgy értékelt, a kabinet távozása csökkenti az államháztartás konszolidációjának esélyét, súlyosbítja az ország politikai patthelyzetét, és negatívan hat Franciaország hitelbesorolására. A hitelminősítő intézet előrejelzése szerint Franciaország költségvetési hiánya 2024-ben a GDP 6,3%-át, 2025-ben 5,3%-át, 2026-ban pedig 4,7%-át érheti el.

A francia 10 éves államkötvény hozama nemrég elérte a hasonló görög kötvény hozamát, és egyes piaci előrejelzők szerint a közeljövőben a francia hosszú kötvények hozama meghaladhatja a hasonló olasz kötvényekét, ami valóban nagy fordulat lenne.

A piaci aggodalmak elsődleges oka azonban nem a francia makrogazdasági mutatókban rejlik, amelyek viszonylag stabilak, az ország kockázati megítélésének romlását éppen a politikai turbulencia okozza.

Ha a politikai helyzetben nem lesz érdemi javulás – márpedig most nagyobb a valószínűsége, hogy rövid távon nem lesz –, akkor tovább romolhat az Európai Unió második legnagyobb gazdaságának piaci megítélése, ez pedig az egész közösségre negatív hatással lehet.

Címlapkép: Michel Barnier francia miniszterelnök, miután beszédet mondott a Nemzetgyűlés párizsi üléstermében a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartott szavazás előtt, 2024. december 4-én. MTI/EPA/Yoan Valat