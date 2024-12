Pont ott csapott le Ukrajna drónja, ahonnan Putyin legújabb csúcsfegyverét bevetették

Az orosz hírportál, a Gazeta számolt be arról, hogy ukrán dróntámadás érte az asztraháni területen található Kapusztin Jar gyakorlóteret.

Orosz telegram csatornák számoltak be arról, hogy ez ukrán drón vette célba a kulcsfontosságú orosz bázist, bár a beszámoló szerint nem érte el a célját. A Gazeta arról ír, hogy a légvédelem időben megsemmisítette az eszközt, bár ezzel együtt is kisebb károkat okoztak. A támaszpont azért is különösen fontos, mivel innen indították nemrégiben az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétarendszert egy dnyipropetrovszki katonai létesítményre.

A támadás egyértelműen Moszkva válasza volt arra, hogy Kijev nyugati szövetségesei engedélyezték a nyugati fejlesztésű, nagy hatótávolságú fegyverek használatát Oroszország területe ellen. Vlagyimir Putyin a nukleáris doktrínát is megváltoztatta, amely szerint akár súlyosabb következményekkel is járhatott volna a fegyverek használta. Az ukránok egyelőre nem számoltak be a támadásról, így

az sem bizonyos, hogy mekkora károk keletkeztek, vagy mit ért a találat.

Az elmúlt hónapokban a legfontosabb fejlemény az volt, hogy az Egyesült Államokban Donald Trumpot választották meg elnöknek, aki azzal kampányolt, hogy elhozza a békét az ukrajnai konfliktusban. Távozása előtt viszont Joe Biden demokrata elnök még teljesítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérését, az ATACMS-rakétákra vonatkozóan, és megadta a régóta áhított engedélyt. A hirtelen eszkalációs fenyegetés azóta valamelyest csillapodott, az Oresnyiket is mindössze egyetlen alkalommal, 2024. november 21-én vetették be.

