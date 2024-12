Teljesen összeonlott a védelem: egymilliós város esett el pár nap alatt

Az egymilliós lakosságú Hamá külvárosát tegnap érték el a radikális iszlamista HTS harcosai, bár a damaszkuszi kormány jelentése szerint visszaverték az első támadásokat, nagyon úgy fest, hogy mára megváltozott a helyzet.

Amit biztosan tudni egyelőre az, hogy a lázadók elfoglalták a város nyugati oldalán található katonai repteret, illetve a keleti városrészben található börtönt és elengedték a foglyokat.

A török sajtóban közben hírek jelentek meg arról, hogy Bassár El-Aszad kormányerői kivonultak Hamából, a "civilek védelmére" hivatkozva. Mohamed Al-Dzsuláni, a HTS vezetője be is jelentette röviddel ezután:

Hamát elfoglalták a házadók.

Nagyon úgy fest, hogy a hír igaz: a városközpontból folyamatosan jönnek a felvételek arról, hogy a lázadók ellenállás nélkül törnek előre, őket ünneplő tömeg fogadja.

Celebrations ongoing in the city of Hama after liberation. pic.twitter.com/NITEfy6sfv