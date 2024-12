Totális összeomlás: úgy néz ki, gazdát cserél az Eufrátesz is

Portfolio 2024. december 06. 13:38

Nagyon úgy néz ki, hogy az Eufrátesz térségét is elkezdték feladni a szír kormányerők: a kurd többségű Szír Demokratikus Erők (SDF) két várost is elfoglaltak a folyó déli partján, illetve megszerezték a Deir Ez-Zor melletti repteret is.