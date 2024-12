Valóságos húsdarálóba küldik az orosz katonákat: soha nem haltak meg ennyien a fronton, mint novemberben

A brit védelmi minisztérium tegnap közzétett adatai szerint

az orosz haderő veszteségei novemberben minden eddiginél magasabbra emelkedtek.

A tárca közlése alapján a napi átlagos áldozatszám 1523 fő volt, november 28-án pedig először fordult elő, hogy egyetlen nap alatt több mint 2000 orosz katona vesztette életét.

A minisztérium jelentése kiemeli, hogy

novemberben összesen 45 690 orosz áldozatot regisztráltak.

Ez már az ötödik egymást követő hónap volt, amikor a veszteségek száma növekedett.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzőközpont értékelése szerint "a Kreml továbbra is jelentős emberveszteségeket szenved el, hogy taktikai előrenyomulást érjen el a nyugati Donyecki területen, ami Oroszország folyamatos háborús erőfeszítései és az orosz gazdaság középtávú életképessége rovására megy".

Az ISW geolokációs adatokra hivatkozva közölte, hogy az orosz erők 2024 novemberében napi átlagban 27,96 négyzetkilométeres ütemben nyomultak előre, és összesen 839 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajnában és a kurszki régióban.

Az elemzők számításai szerint az orosz haderő 2024 szeptembere és novembere között folytatott intenzív hadműveletek során becslések szerint 125 800 katonát veszített, miközben 256 négyzetkilométernyi ukrán területet foglalt el.

Ez azt jelenti, hogy négyzetkilométerenként mintegy 53 orosz katona vesztette életét.

"Oroszország korlátozott munkaerő-állománya valószínűleg nem képes fenntartani ezt a megnövekedett veszteségrátát" - állapította meg az ISW. A szervezet hozzátette, hogy "az Ukrajnának nyújtott folyamatos nyugati katonai támogatás továbbra is létfontosságú ahhoz, hogy Ukrajna képes legyen ilyen arányú veszteségeket okozni" az orosz hadseregnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images