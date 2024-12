Külföldre viheti az egyik legpusztítóbb rakétáját Putyin, valóságos húsdarálóvá vált a front – Háborús híreink szombaton

Portfolio 2024. december 07. 09:00

Szergej Lavrov tegnap bejelentette, hogy a konfliktus békés eszközökkel, tárgyalásos úton történő lezárását részesíti előnyben azzal a kikötéssel, hogy "tiszteletben tartják Oroszország jogos érdekeit is". Mindeközben az Európa Tanács főtitkára kijelentette, hogy Ukrajna támogatása továbbra is az Európa Tanács legfőbb prioritása marad. A fronton valóságos húsdarálóba küldik a katonákat, az orosz hadsereg veszteségei rekordszintet értek el az elmúlt hónapban a brit védelmi minisztérium adatai szerint. Fehéroroszország mindeközben Oresnyik-rakétát kért Oroszországtól, Vlagyimir Putyin orosz elnök szerit 2025 második felében teljesíteni is tudják az igényt.