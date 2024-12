Izrael csapásokat hajtott végre Damaszkuszban és a határmentén

Libanoni és szíriai biztonsági források arról számoltak be, hogy Damaszkusz Mazzeh negyedét feltehetően izraeli légicsapások érték vasárnap. A támadások nem korlátozódtak a fővárosra:

ugyanezen források szerint izraeli repülőgépek bombázták a dél-szíriai Halkhala légitámaszpontot is.

A Reuters hírügynökség információi szerint a szíriai hadsereg az éjszaka folyamán kiürítette a bázist.

A légicsapások nem kímélték a Szuweida városától északra fekvő fő légibázist sem. Regionális biztonsági források arról tájékoztatták a Reuterst, hogy legalább hat támadás érte a létesítményt, ahol a szíriai csapatok által hátrahagyott jelentős rakéta- és lőszerkészletet tároltak.

A támadás célja a jelek szerint az volt, hogy megakadályozzák, hogy ezek a fegyverek radikális csoportok kezébe kerüljenek

– nyilatkozta az egyik forrás a hírügynökségnek.

Az izraeli kormány egyelőre nem reagált a légicsapásokról szóló hírekre. A térségben nem szokatlan, hogy Izrael nem kommentálja a neki tulajdonított katonai akciókat, különösen, ha azok Szíria területén történnek.

Az X-en (korábban Twitter) több felvétel is megjelent az izraeli légicsapásokról.

Israel is currently launching a large aerial attack in after the downfall of Assad. Heavy military equipment & ammo depots are bombed. #Syria