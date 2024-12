Oroszország elengedheti Szíria kezét?

A szíriai polgárháború új szakaszba lépett, miután a lázadók bejelentették Bassár el-Aszad elnök megbuktatását és Damaszkusz elfoglalását. Az eseményekre reagálva Oroszország, Aszad korábbi szövetségese, óvatos álláspontot foglalt el, jelezve, hogy a szíriaiaknak maguknak kell megoldaniuk a konfliktust.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának elnökhelyettese vasárnap nyilatkozott a helyzetről. Véleménye szerint a polgárháború nem ér véget Aszad távozásával, és nehéz időszak következik az országban.

Szíria egy nagyon nehéz történet, kivétel nélkül mindenki számára. Így vagy úgy, de a polgárháború nem fog ma véget érni, túl sok ellentétes érdek és túl sok szembenálló erő van

- fogalmazott Koszacsov a Telegram-csatornáján.

Az orosz politikus hangsúlyozta, hogy Moszkva elsődleges feladata az orosz állampolgárok, diplomaták és katonák biztonságának garantálása Szíriában. Ugyanakkor nem zárta ki a további támogatás lehetőségét sem, amennyiben a szíriai nép igényli azt.

Oroszország 2015-ben jelentős katonai erővel avatkozott be a szíriai konfliktusba Aszad oldalán. Most azonban, az ukrajnai háború miatt lekötött erőforrásai miatt, korlátozottabb a mozgástere. Ennek ellenére Moszkva továbbra is fenntart két katonai létesítményt az országban.

Az orosz haditudósítók aggodalmakat fogalmaztak meg a szíriai orosz katonai bázisok sorsával kapcsolatban, de egyelőre úgy tűnik, ezek továbbra is működnek.

A damaszkuszi orosz nagykövetség közlése szerint a személyzet biztonságban van.

Koszacsov kijelentése, miszerint "a szíriaiaknak maguknak kell majd megbirkózniuk" a polgárháborúval, jelzi Oroszország visszafogottabb hozzáállását a konfliktushoz. Ez jelentős változás a korábbi évek aktív katonai szerepvállalásához képest.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images