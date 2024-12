Elképesztő felvételek: halomban állnak a kilőtt páncélosok Oroszországban, egy egész dandárnyi veszhetett oda

Az ukrajnai háború egyik legintenzívebb frontszakasza továbbra is a nyugat-oroszországi kurszki területen található, ahol az ukrán erők még mindig jó pár száz négyzetkilométert tartanak. Az ukrán drónkezelők beszámolói szerint csak

egy kis szektorban (kb. 5-6 négyzetkilométer) mintegy 90 orosz jármű roncsát számolták össze,

míg az ukrán veszteségek ennek töredékét teszik ki (kb. 20 darab). Utóbbiak főként M113-as páncélozott szállító harcjárművek, illetve M2 Bradley gyalogsági harcjárművek (az orosz veszteségekről készült képek megtekinthetőek a beágyazott X-threadben).

Russian AFV losses during Kursk operation. Left flank. Part I️Today I will show only part of them. My company operates in Kursk area at this flank and we ask U for help (4 power stations):BMAC: PP: osint4ua@gmail.com https://t.co/qvbQutwc1r