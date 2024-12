Lecsapott az ukrán HIMARS-rendszer: csúnyán szétverte az orosz tüzérséget

Azt nem tudni, hogy hol és mikor készült a felvétel, de jól láthatóan régebbi videó került elő.

A fél perces felvételen látszik, hogy az amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvető által kilőtt GMLRS rakéta az orosz BM-21 Grad közelében csapódik be. A Gradon másodlagos detonációk sorozata indul be.

HIMARS strike on the Russian BM-21 Grad MLRS. The video is filmed by Russians. pic.twitter.com/uFERBlZgHv