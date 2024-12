Lecsapott az ukrán rohamdandár: apró darabjaira robbantották Oroszország egyik legbrutálisabb fegyverét

A 3. ukrán rohamdandár tette közzé Telegramon a drónoperátorai által készített montázst, amelyen több orosz katonai eszközre és csoportosulásra mért dróncsapás látható. Ezek közül talán a legjelentősebb a felvétel elején látható TOSz-1 „Szolncepjok” (magyar fordításban: „Perzselő Napfény”) megsemmisítése, amely láthatóan a találat miatt lángra kap, és valószínűleg a rakétái nem sokkal később teljesen berobbannak.

Orosz felvétel is megjelent a robbanás utóhatásairól, a TOSz-1-est lényegében darabjaira szakította a detonáció.

Several dozen kilograms of scrap metal is all that remains of the Russian TOS-1 220mm MLRS. Video filmed by Russians. pic.twitter.com/PfskMSAjf5