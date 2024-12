Megbukott a szír diktátor, de a neheze még csak most jön - A jelenleginél is nagyobb káoszba torkollhat a polgárháború

Szombat este elmenekült Szíriából a Közel-Kelet egyik legkegyetlenebb diktátora, Bassár al-Asszad. A szíriai kormányerők bukása után milíciák garmadája igyekszik megszilárdítani hatalmát a sokat szenvedő országban, miközben a regionális nagyágyúk is próbálják a lehető legjobb helyzetbe hozni magukat. Aszad elűzése egy problémát megoldott, de számtalan kérdést vet fel. Nézzük, mik ezek.

Két hete szerdán a szunnita iszlamista Hajat Tahrir al-Sham (HTS) lényegében a semmiből indított meg egy olyan lavinát, ami múlt hétvégén a szír kormányerők teljes bukásához vezetett. Az ország ugyanakkor nem lélegezhet fel: három nagyobb és több kisebb milícia mellett Oroszország, Irán, Izrael, Törökország és az Egyesült Államok is igyekszik a számukra legjobb pozíciókat elfoglalni, ez pedig rengeteg problémát fog még okozni.

Aszad el, de ki jön helyette?

Pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy a HTS mögött álló Szíriai Megváltás Kormánya (SSG) veszi át a hatalmat Damaszkuszban, élén Abu Mohammed al-Dzsulánival. A polgárháború korábbi éveiben mérsékeltséggel semmikép sem vádolható szervezet a két héttel ezelőtti offenzíva megindulása után igyekezett egy jóval szekulárisabb képet kialakítani magáról: nyilatkozatokban garantálták az aleppói keresztény és kurd lakosság biztonságát, de igyekeztek az országban kisebbségben lévő síita felekezeteket, a korábbi kormány bázisának számító alavitákat, valamint az iszlámmal viharos kapcsolatot ápoló drúzokat is maguk mellé állítani.

Az már önmagában erősen kérdéses, hogy ez a fajta inkluzivitás fenntartható-e a HTS részéről. A szervezet részéről egyfelől logikus lépés a vallási kisebbségek felkarolása, másfelől

a polgárháború korábbi tapasztalatai alapján a HTS finoman szólva is hajlamos valláson alapuló erőszakra.

Egyelőre ugyanakkor ilyen villongásokról csak kevés hír érkezett: több videót is közzétett a HTS, amelyen az Aleppóban békésen piacra járó keresztények láthatóak a hatalomátvételt követően, ahogy a Reuters egy hétvégi riportja is arról számolt be, hogy az alavitákat meglepte a fegyveresek önmérséklete, az ország déli részéről már napvilágot láttak nyilvános kivégzésekről szóló videók, illetve Aleppóból is olyan felvételek, melyeken a HTS fegyveresei kurd nőket hurcolnak el.

Az SSG múlt heti közleménye szerint az átmeneti kormányzás 18 hónapig fog tartani, ezt követően választásokat rendeznek az országban. Kérdéses ugyanakkor, hogy ha a HTS megszilárdítja a hatalmát, tényleg szabad választásokat tartana-e, illetve hogy egyáltalán meg tudja-e szilárdítani a hatalmat, mert hát kihívók akadnak bőséggel.

Milíciák minden faluban

A szíriai polgárháború azért is egy rendkívül bonyolult konfliktus, mert a kormányerőkön kívül több tucat kisebb-nagyobb milícia is részt vesz benne. Vannak itt kormánybarát kurdok, ellenzéki kurdok, drúzok, mérsékeltebb és kevésbé mérsékeltebb arabok, türkök, ráadásul az országon kívülről is bőséggel érkeznek fegyveresek: nemcsak a libanoni Hezbollah, vagy az iraki PMU, de pakisztáni ujgur és afgán fegyveresek is részt vesznek a konfliktusban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ezek a frakciók egymással ugyanúgy képesek szövetségre lépni, mint véres leszámolásokat rendezni.

Az egyszerűség kedvéért hagyatkozzunk most a nagyobb milíciákra, amelyekből a HTS-en kívül biztosan kettő, a gyakorlatban már inkább három igyekszik a legnagyobb szeletet kihasítani magának az országból.

Az ország északi részein a Szír Nemzeti Hadsereg (SNA) van jelen. Az SNA egy törökök által támogatott szervezet, amely sokkal jobban be van épülve a török fegyveres erőkbe, mint a sokkal inkább „megtűrt” kategóriába eső HTS. Az aleppói offenzívát a két milícia még együtt vezényelte le, a polgárháború korábbi szakaszaiban azonban rendszeresen összevesztek egymással is, a viszony tehát egyáltalán nem felhőtlen. Mindehez hozzájön még az is, hogy az SNA a jelek szerint jóval kevesebb területet tudott szerezni Szíriában, mint a HTS.

Ennek fényében egyáltalán nem lennénk meglepve, ha a következő hetekben kisebb-nagyobb összetűzések alakulnának ki a két szervezet között.

Ott van aztán a döntően kurdokból álló SDF. Az SDF irányítja az Eufrátesztől keletre eső területek egészét, illetve a folyó nyugati partjának bizonyos részeit, bár itt folyamatosak az összetűzések az SNA-val és a török fegyveres erőkkel (Manbidzs városából mostanra valószínűleg kiszorultak már). Az SDF az Egyesült Államok támogatását élvezi, fő profilja pedig nem a különböző lázadó szír frakciók, hanem a térségben még mindig jelen lévő Iszlám Állam elleni küzdelem.

Negyediknek pedig a hétvégén beszállt a harcokba a Szabad Szír Hadsereg (FSA) is, legalábbis elméletileg. Azért elméletileg, mert a szekulárisabb FSA nagyjából tíz éve tetszhalott állapotban tengődik, nevét rengeteg más kisebb milícia igyekezett már feléleszteni. Az FSA elméletileg az ország déli, Irakkal határos területeit őrzi.

Emellett természetesen rengeteg kisebb milícia is ténykedik az országban, ezek a frakciók pedig minden bizonnyal igyekeznek majd magukat a lehető legelőnyösebb pozícióba hozni, akár politikai, akár fegyveres úton.

Nemzetközi kavalkád

Hogy tovább bonyolítsuk a helyzetet, el kell mondani, hogy Szíria számos nagyhatalomnak is fontos terepet jelent: Oroszország és Irán a kormányerőket támogatta, az Egyesült Államok az SDF-et és néhány déli milíciát, Törökország a HTS-t és az SNA-t, Izrael pedig éppen a Golán-fennsíkon igyekszik kiterjeszteni befolyását.

Oroszország számára Szíria elvesztése egy meglehetősen kellemetlen fejlemény. Bár Moszkva állítja: megegyezett a felkelőkkel a tartuszi haditengerészeti támaszpont és a dzsablai katonai repülőtér épségben hagyásáról, a gyakorlatban sokkal valószínűbb az, hogy heteken belül kicsúszik a két kulcsfontosságú bázis a Kreml kezei közül. Ez két okból is problémás Oroszországnak. Egyfelől ezzel elveszítik az összes, Földközi-tengerre nyíló bázisukat (a Fekete-tengerről az orosz-ukrán háború miatt a törökök nem engedik ki a hadihajókat), másfelől jelentősen megnehezedik az Afrikában ténykedő orosz csapatok, és az Oroszország által támogatott kormányok ellátása hadianyaggal.

Sokkal nagyobbat bukott Aszad elűzésével Irán. Teherán proxybirodalma lényegében minden irányból támadás alatt áll: a gázai Hamász romokban hever, a Hezbollah Libanonban és Szíriában is komoly vereségeket szenvedett, most pedig a szíriai jelenlét megkérdőjeleződik. Damaszkusz elvesztése azért is jelenhet komoly fejtörést a perzsák számára, mert a libanoni Hezbollahot éppen ezen az országon keresztül látták el hadianyaggal. A fegyverszállítmányok el ugyan valószínűleg nem lehetetlenedtek, de jelentősen megnehezedtek.

Izrael és az Egyesült Államok érdekes helyzetbe került Aszad bukását követően. Jeruzsálem részéről ebben a konfliktusban ugyan lényegében „minden pofon jó helyre ment”, hiszen Irán, a Hezbollah és a zsidó állammal ellenséges szír kormányerők is buktak, azt azonban nem mernénk állítani, hogy a Golán-fennsík túloldalát jelenleg magukénak tudó milíciák túl jó viszonyt ápolnának Izraellel. Netanjahu gyorsan lépett is: a hétvége során az IDF katonái elkezdték kitolni az 1974-es tűzszüneti megállapodás határait, és beszivárogni a fennsík szír oldalára, emellett a légierő gépei folyamatosan bombázzák az elhagyatott fegyverdepókat, ezzel megakadályozva a milíciák nehézfegyverekhez való hozzájutását.

Washington esetében a helyzet a választások miatt érdekes. Biden elnöknek bő egy hónapja maradt arra, hogy a lehetőségeihez képest elrendezze a helyzetet. Donald Trump megválasztott elnök pedig többször hangoztatja, hogy ki fogja vonni az amerikai katonákat az országból (bár Trump esetén sosem lehet tudni azt, hogy amit mond, azt végül végrehajtja-e). Biden most valószínűleg két dologra fog koncentrálni: megpróbál minél nagyobb károkat okozni az Iszlám Államnak, valamint valószínűleg igyekszik valamiféle tűzszünetet kicsikarni a törökök és az SDF között. Az utóbbi elképzelés ugyanakkor problémás, mivel

Ankara szemét sokkal jobban szúrják a szíriai kurdok, mint az iszlamisták (a törökök által támogatott milícisták jó része egyébként is megjárta már az ISIS-t).

Erdogan egyelőre úgy tűnik, jól játszotta ki a kártyáit: komoly ütést vitt be a régióban rivális Iránnak és Oroszországnak, ráadásul az ország északi területeinek jó részét az általa támogatott fegyveresek ellenőrzik, ami meglehetősen nagy műveleti szabadságot adhat a török fegyveres erőknek akkor, ha úgy döntenek, megindulnak az SDF ellen. Pillanatnyilag egy újabb migrációs válság is elkerülhetőnek tűnik: a gyorsan lefolyó harcok, valamint a mérsékelt fosztogatás és erőszakoskodás hatására egyre több szír menekült kezdett el visszaszivárogni otthonába, Törökország egyik fő célkitűzése pedig éppen az országban tartózkodó mintegy 3,6 millió szír menekült mielőbbi visszatelepítése.

Ankara számára most a fő kockázatot az jelenti, ha a kezdeti békés átmenet újabb polgárháborúba torkollik, hiszen ez újabb menekülthullámot indítana el az ország felé.

Visszatér a rémálom

A totális káosz elterjedése Szíriában azért is rendkívül veszélyes opció, mert az ilyen körülmények mindig ideális táptalajt biztosítanak a radikalizációnak, jelen esetben az Iszlám Állam újraéledésének. Az ISIS fegyvereseinek azon része, amely a polgárháború korábbi szakaszában nem szivárgott át más milíciákhoz, most az ország középső részén tart irányítása alatt kisebb területeket, ezek ellen a területek ellen az amerikai légierő az elmúlt másfél hétben több támadást is indított, illetve hivatalosan az SDF is az iszlamistákat tekinti fő ellenfelének.

Ettől függetlenül nagyon is valós a veszélye annak, hogy a gyors hatalomátvétel után a számtalan fegyveres csoportosulás ismét egymás torkának ugrik, ebben az esetben pedig nemcsak egy új menekültválsággal, valamint egy tovább húzódó polgárháborúval kell szembenéznünk, de a XXI. század legrettegettebb terrorszervezetének feléledésével is.

Címlapkép forrása: Abdulfettah Huseyin/Anadolu via Getty Images. A címlapkép illusztráció, szír lázadók pózolnak rajta egy kilőtt Sztrela-10-es légvédelmi rendszerrel december elsején.