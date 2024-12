Nem várt helyről mértek súlyos csapást Vlagyimir Putyinra – Több is veszhet Moszkva számára Aszad rezsimjénél

Szíriában 2011-ben robbant ki polgárháború a Tunéziából indult arab forradalmi hullám, az „arab tavasz” nyomán. Kezdetben, ahogy Tunéziában vagy Egyiptomban, itt is az országot kemény kézzel uraló elnök elmozdítása volt a cél, de a tüntetések kudarcot vallottak, nem sikerült megdönteni Bassár el-Aszad hatalmát. Azonban a kormány így is meggyengült, és polgárháború alakult ki, amelyben számos különböző csoport küzdött a kormányerőkkel és egymással. Szíria vált az Iszlám Állam egyik bölcsőjévé: a terrorszervezet fénykorában az ország szinte teljes keleti felét uralma alá hajtotta. 2015-ben hatalmas menekülthullám indult el az országból Európa felé, de a legtöbb szír menekült ma is elsősorban Törökországban, Jordániában és Libanonban él menekülttáborokban.

Aszad uralma sokáig pengeélen táncolt, 2015 szeptemberében azonban Oroszország az elnök segítségére sietett.

Moszkva hivatalosan „terrorizmus elleni harcot” folytatott, és bár valóban fellépett iszlamista szervezetek, például az Iszlám Állam ellen, az orosz beavatkozás elsősorban a civil lakosságnak okozott mérhetetlen szenvedést. Szárazföldön nem a hivatalos orosz hadsereg, hanem a Wagner zsoldoscsoport segítette a szír kormányerőket a felkelők elleni harcban. A brutális fellépés elérte célját, Aszad rezsimje megmenekült.

A Moszkva és Damaszkusz közötti jó kapcsolatok kialakulása még a szovjet időkre datálódik.

Tartúsz kikötőjében 1971-ben nyílt szovjet haditengerészeti bázis, ami az egyetlen működő orosz haditengerészeti támaszpont a Fekete-tengeren.

A 2015-ös orosz beavatkozás nyomán egy másik, egy légibázist is nyitottak Latakia kormányzóságban, a Hmeimim légibázist, amely az orosz légitámadások stratégiai központjaként működött. Vlagyimir Putyin orosz elnök 2017-ben személyesen is meglátogatta a légibázist, mintegy jelezve, hogy az orosz erők győzelmet arattak Szíriában.

Így érkeztünk el 2024 decemberéhez, amikor a helyzet egy csapára megváltozott. Források szerint az orosz vezetés vasárnap megállapodást kötött a felkelőkkel, hogy garantálják a két orosz katonai bázis biztonságát. A Rybar orosz háborús blog azonban aggodalmának adott hangot, hogy Oroszország közel-keleti jelenléte fenyegetve van: hiába állapodnak meg valamiről „fent”, ha annak a terepen nincs relevanciája. A Rybar szerint a tartúszi kikötőben horgonyzó orosz hadihajók kihajóztak a nyílt tengerre, a Hmeimim légibázis pedig praktikusan el van vágva a külvilágtól. Más források szerint bár a lázadók már teljes Latakia kormányzóságot elfoglalták, a bázisokat nem fenyegetik. A támaszpontokkal kapcsolatban Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő csak annyit tudott mondani, hogy egyelőre korai megmondani, mit hoz a jövő, és tárgyalások folynak sorsukról a hatalmat átvevő lázadókkal.

Hogy Moszkvát is meglepte a szír rezsim gyors bukása, azt a Kreml is elismerte.

Ami általában történt, az az egész világot meglepte. Ebben az esetben mi sem vagyunk kivételek

– válaszolta kérdésre Peszkov.

Bassár el-Aszad vasárnap reggel hagyta el Damaszkuszt. Miután hollétéről órákig semmit sem lehetett tudni, vasárnap este Moszkva tett pontot a rejtély végére azzal, hogy bejelentette, a szír elnök Moszkvába érkezett. Másnap személyesen Vlagyimir Putyin hozta meg a döntést, miszerint politikai menedékjogot ad Aszadnak. Hétfőn más is történt az orosz fővárosban: felhúzták a szír felkelők zászlaját Szíria moszkvai nagykövetségén.

