Olyan segítséget kaphat Ukrajna, amiről álmodni sem mert, de ehhez másoknak is lesz még egy-két szava

Az ukrajnai háború akár új fordulatot is vehet a szíriai események miatt, mivel a lázadók kezére került modern (és kevésbé modern) haditechnika komoly erősítést jelenthet Kijev számára. A következő hetekben intenzív tárgyalásokra lehet számítani az arzenál sorsáról, amely alku megkötésében szinte minden, a közel-keleti béke megteremtésén ügyködő fél érdekelt - közölte Patricia Marins háborús elemző X-bejegyzésében

A szíriai polgárháború során jelentős mennyiségű modern és kevésbé modern haditechnikai eszköz került a lázadók kezére. Az Aszad-rezsim által hátrahagyott arzenál többek között korszerű harckocsikat, gyalogsági harcjárműveket, tüzérségi eszközöket és légvédelmi rendszereket tartalmaz.

Patricia szerint, a szíriai harckocsik között található legalább 250 különböző típusú T-72-es, köztük modernebb változatok, mint a T-72M1 Adra vagy a T-72B3. Emellett régebbi T-62-es és T-55 páncélosok is vannak az arzenálban, hovatovább legalább két tucatnyi a lázadók kezére juthatott Oroszország legmodernebb harckocsijából, a T-90-esből is.

A gyalogsági harcjárművek száma meghaladja a 600-at (BMP-1 és 2).

Zsákmányoltak önjáró tüzérségi rendszereket (2Sz1 Gvozgyika, és 2Sz3 Akacija), valamint rakéta-sorozatvetőket (BM-21 Grad, BM-27 Uragan, BM-30 Szmercs) is.

Különösen értékesek lehetnek a modern légvédelmi rakétarendszerek, mint a Buk, Pancír-Sz1 vagy az Sz-125-ös rendszerek-. Ezek komoly fenyegetést jelenthetnek a polgári légi közlekedésre is, különösen Izrael szempontjából.

Ezen kívül az új szír rezsim hozzájuthatott mintegy 30 darab MiG-29-es vadászbombázóhoz, és közel két tucat Szu-23MK2-eshez, valamint Mi-24-es, Mi-8-as, és Mi-17-es katonai helikopterekhez.

A szíriai arzenál méretét jól jellemzi, hogy az a nyugati szövetségesek által Ukrajnának

adományozott harckocsik, tüzérségi eszközök és repülőgépek több mint 50%-át teszi ki.

Ukrajna számára ez a szovjet haditechnika ráadásul már jól ismert és hatékonyan alkalmazható lenne.

Lengyelország, Bulgária és Csehország mind rendelkezik olyan kapacitásokkal, amely segítségével képesek lennének ezt a haditechnikát modernizálni, helyreállítani és Ukrajnába küldeni, akár hónapokon belül.

Bár Ukrajna állítólag szoros kapcsolatot ápol a lázadókkal, e lázadók többsége az ISIS és az al-Kaida milíciáiból került ki. Vagyis, a fő ellenségüknek továbbra is Izraelt tarthatják, és vele szemben fegyverekre van szükségük. A milíciák ráadásul többször egymással is harcban álltak - így akár egy polgárháborúban is felhasználhatják ezeket az eszközöket.

Ezt figyelembe véve valószínű, hogy a lázadók nem fognak megválni a teljes arzenáljuktól, hanem csak egy részét adják el.

A Nyugatnak ugyanakkor érdeke, hogy ezeket a fegyvereket a lehető legnagyobb arányban transzportálja Ukrajnába, növelve ezzel a Közel-Kelet stabilitását és biztosítva Ukrajna számára a nélkülözhetetlen támogatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images