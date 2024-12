Egyetlen kép megmutatja, hogy bukhatott el Oroszország nagy terve

Súlyos logisztikai problémákba ütközhetnek Oroszország Száhel-övezeti műveletei, ha elveszíti a hozzáférését a szíriai Hmeimim légibázishoz, és a tartuszi kikötőhöz. Ráadásul a szíriai támaszpontoknak jelenleg nincs elérhető alternatívája.

A Rybar hangsúlyozza, a Hmeimim légibázis különösen fontos a katonai felszerelés, személyzet és egyéb rakományt szállító repülőgépek utántöltésének szempontjából.

Szíria után ugyanis az orosz katonai vezetés számára rendelkezésre álló következő logisztikai csomópont Líbia. Ide azonban az orosz teherszállító repülőgépek csak üres állapotban képesek eljutni, rakománnyal már egy utántöltést be kéne iktatni – valahol.

Így az afrikai műveletek ellátása nagyon drágává, megfelelő megegyezések hiányában pedig fenntarthatatlanná válik.

From Russia's Rybar TG channel - the importance of Syria is a key hub for Russian operations in Africa. Loss of Syria as a refueling and logistics point undermines all of Russian efforts on the continent. pic.twitter.com/ra9gzukCBp