Megvan, ki lesz Szíria új miniszterelnöke

A szíriai állami televízió bejelentése szerint Mohamed el-Basirt nevezték ki az átmeneti szíriai kormány ügyvezető miniszterelnökévé.

A közlemény értelmében el-Basir megbízatása 2025. március 1-jéig szól.

El-Bashir korábban a Szíriai Megváltás Kormányának (SSG) vezetője volt, amely a HTS által irányított szervezetként működött. Ez a kormányzat Északnyugat-Szíria és Idlíb tartomány egyes részeit felügyelte, mielőtt a villámgyors offenzíva elérte volna Damaszkuszt.

A The New Arab hírportál információi szerint el-Basir sokoldalú szakember. Mérnöki végzettséggel rendelkezik, emellett jogi és közigazgatási tervezési képesítéseket is szerzett, mindegyiket hazai egyetemeken.

Az SSG által nyilvánosságra hozott önéletrajz tanúsága szerint el-Basir 2021-ben hagyta el korábbi állását. "Csatlakozott a forradalmárok soraihoz a katonai területen" - áll a dokumentumban.

Damaszkusz bevétele után terjengtek pletykák arról is, hogy a HTS katonai vezetője, Abu Mohammed el-Dzsuláni veszi át a hatalmat az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images