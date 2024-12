Hatalmas katonai erőfitogtatást tartott Kína: ezzel egy egész régiónak jelezte félreérthetetlenül a szándékait

Kína nagyszabású hadgyakorlatot tartott a Csendes-óceán térségében, amellyel a hamarosan beiktatásra kerülő amerikai Trump-kormánynak jelezte, hogy mire számíthat a keleti nagyhatalomtól. A Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) szokásához híven nem tájékoztatott előzetesen a gyakorlatok megkezdéséről. A manővereket azt követően hajtották végre a tengereken, hogy Tajvan elnöke, Laj Csing-tö az amerikai Hawaiira és Guamra látogatott. Ezt a lépést a pekingi vezetés úgy értékelte, hogy az amerikai politika befolyásolni szeretné a „kvázi független” szigetet. A keleti nagyhatalom ugyanis az 1949-es elszakadása óta

nem ismeri el Tajvant, a lehető legtöbb fórumon hangsúlyozza az „egy Kína” politikai elvét, amely a sziget feletti ellenőrzés átvételét jelentené a gyakorlatban.

A hadgyakorlat mindazonáltal nem számít váratlannak, mivel Kína az elmúlt években jelentősen növelte a hatalmát az indo-csendes-óceáni térségben, ez pedig együtt járt a katonai képességek javításával is. Hszi Csin-ping kínai elnök egyik legfontosabb célja, hogy még az irányítása alatt visszaszerezzék a felügyeletet a dél-kínai-tengeri szárazföld felett, ezt pedig az Egyesült Államok is számításba veszi. Több jelentés is érkezett korábban, hogy Peking 2027-re állhat készen a katonai akció végrehajtására. Washington – bár hivatalos diplomáciai kapcsolatot nem tart fenn – fontos szövetségesének számít a chipgyártó nagyhatalomnak számító Tajvan, és igyekszik minden lehetséges módon megakadályozni egy offenzívát. A törekvések egyik része, hogy más távol-keleti hatalmakat is igyekszik bevonni a sziget védelmébe, így Japán és a Fülöp-szigetek védelmi képességeire és együttműködési lehetőségei jóval erőteljesebb megvilágításba kerültek.

Szun Li-fang vezérőrnagy, a tajvani védelmi minisztérium szóvivője szerint ez a kínai fenyegetés nem kizárólag nekik szól:

A fenyegetések nem csak Tajvan ellen irányulnak. A térség más országaira is fenyegetést jelentenek.

A tajpeji források szerint Peking körülbelül 60 hadihajót és 30 parti őrségi járművet vonultatott fel a feszült régióban. Hozzátették, hogy ezekkel a felvonulásokkal azt tesztelik, hogy a nyugati hatalmak mit reagálnak, és vajon képesek lehetnek-e elérni a kulcsfontosságú csendes-óceáni kijáratnak számító első szigetláncot. Közben azt is célul tűzték ki Pekingben, hogy megakadályozzák, hogy más seregek a sziget segítségére siessenek. Washington egyelőre fenntartja a stratégiai kétértelműséget a kérdéssel kapcsolatban, mivel nem fogalmaznak egyértelműen azt illetően, hogy mi tennének egy nagyszabású kínai támadás esetén.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 12. 10. Megvillantotta Kína félelmetes haderejét - Vörös riasztást adott ki Tajvan

Címlapkép forrása: Jes Aznar/Getty Images