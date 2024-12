Egyszerre fognak villogni a legnagyobb orosz és amerikai hadiipari konszernek Kína határánál

Hamarosan megrendezik a 2024-es vietnámi védelmi kiállítást, amelyen szerte a világból számos vállalat képviseltetni fogja magát. Különlegesség, hogy még a legnagyobb amerikai hadiipari szereplők is ellátogatnak, mivel a helyszín egyszerre esik nagyon közel Kínához, mégis kifejezetten erős itt az Egyesült Államok befolyása – számolt be a vietnámi Tuoi Tre News.

Újabb neveket jelentetek be a délkelet-ázsiai ország védelmi expójának kiállítói közül, olyanok is szerepelnek a listán, mint a Boeing, a Lockheed Martin, de az orosz Rosztek is képviselteti magát. A rendezvényre december 19. és 22. között kerül sor a hanoi Gia Lam légibázison. Eddig összesen 27 ország 140 cége jelezte, hogy elhozza a fejlesztéseit az eseményre, ebből összesen 13 érkezik az Egyesült Államokból. Érdekesség de ez a szám éppen ugyanannyi, mint ahányan Oroszországból jönnek. Szintén 13 vállalat lesz jelen Japánból, 10 Indiából, kettő Kínából, kettő Izraelből és az Airbus lesz még ott Franciaországból. A házigazda Vietnámból összesen 77 kiállító érkezik.

Az elmondások szerint összesen 69 különböző típusú fegyvert és felszerelést láthat majd a nagyérdemű, úgy mint: légvédelmi rendszereket, vadászgépeket, drónokat, rakétákat, haditengerészeti felszereléseket, valamint a szárazföldi erőknek szánt fejlesztéseket. Ezen felül bemutatásra kerülnek egyedi kommunikációs berendezések, mentéshez megalkotott eszközök, továbbá a különböző robotok is. A szervezők szerint eddig 36 ország 56 nemzetközi delegációja regisztrált az expóra.

Az nagyon egyedi, hogy egy kiállításon egyszerre legyenek jelen az amerikai, a kínai és az orosz haditechnikai fejlesztések is, mivel ez a három ország finoman fogalmazva sem ápol jó viszonyt.

Vietnám viszont ebből a szempontból különleges helynek számít, mivel a dél-keleti-ázsiai ország egyszerre ápol szívélyes kapcsolatokat mindhárom hatalommal. A kitüntetett helyzetét a történelme és a stratégiai földrajzi fekvése okozza, valamint újabban a gazdasági ereje is egyre nagyobb érdeklődést kelt. A helyi kormány kidolgozta a bambuszdiplomácia elvét, amely a rugalmasságot helyezi előtérbe, ezért képesek úgy egyensúlyozni az egymással szembenálló felek között, hogy ez számára még előnyt is jelent.

