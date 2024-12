Évtizedes megállapodás módosításán gondolkozik a NATO - Ennyit a híres két százalékról?

A NATO európai tagállamai tárgyalásokat folytatnak a védelmi kiadások jelentős növeléséről. A jelenlegi, GDP-arányosan 2 százalékos célérték 3 százalékra emelését fontolgatják a szövetség jövő júniusi csúcstalálkozójára. A lépés hátterében részben Donald Trump visszatérése áll az amerikai elnöki székbe, illetve az a felismerés, hogy a jelenlegi kiadási szintek nem elegendőek Ukrajna támogatására és Oroszország elrettentésére - jelentette a Financial Times

A Financial Times információi szerint a NATO európai tagállamai között előzetes egyeztetések zajlanak a védelmi kiadások növeléséről. A jelenlegi 2 százalékos GDP-arányos célérték 3 százalékra emelése komoly nyomást helyezne a nemzeti költségvetésekre.

A NATO számításai szerint idén a 32 tagállam közül 23 éri el a jelenlegi 2 százalékos célt, ami jelentős javulás a 2018-as 6 tagállamhoz képest.

Ugyanakkor hét európai ország, köztük Olaszország és Spanyolország, még mindig nem teljesíti az egy évtizeddel ezelőtt elfogadott referenciaértéket.

A tárgyalások során felmerült, hogy rövid távon 2,5 százalékos, 2030-ra pedig 3 százalékos célt tűznének ki. Az új kötelezettségvállalásokról hivatalosan a jövő évi hollandiai csúcstalálkozón állapodnának meg.

Mark Rutte, a NATO főtitkára nem kívánt konkrét számot mondani, de hangsúlyozta, hogy a jelenlegi 2 százalékos referenciaérték nem elegendő. "Van egy szám a fejemben, de most nem fogom megemlíteni. De nyilvánvaló, hogy ha megnézzük a célokat, megnézzük a még mindig meglévő hiányosságokat... Egyértelmű, hogy 2 százalékkal nem lehet elérni" - nyilatkozta a Financial Timesnak.

A kiadások növelése komoly kihívást jelent majd számos európai ország számára. Az Egyesült Királyság jelenleg a GDP 2,3 százalékát költi védelemre, és ígéretet tett ennek 2,5 százalékra emelésére.

Védelmi szakértők szerint azonban még ez sem lenne elegendő a hadsereg teljes körű modernizálásához és a NATO elvárásainak teljesítéséhez.

Olaszország, amely jelenleg 1,49 százalékot költ védelemre, már most is az EU túldeficit-eljárása alá tartozik. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy Trump esetleges visszatérése még nagyobb nyomást helyezne Rómára a kiadások növelésére. Olaszország egyébként még ilyen alacsony százalékarány mellett is a NATO egyik legerősebb haderejével rendelkezik

Spanyolország, amely a NATO kiadási rangsorának végén áll 1,28 százalékos GDP-arányos védelmi kiadással, igyekszik más szempontokat is figyelembe venni. Pedro Sánchez miniszterelnök kiemelte, hogy országuk túlteljesíti a védelmi kiadások 20 százalékának kutatás-fejlesztésre fordítására vonatkozó célt, és jelentős számú katonával járul hozzá a NATO-missziókhoz.

Az Egyesült Államok jelenleg a GDP mintegy 3,4 százalékát fordítja védelmi kiadásokra, ami jóval meghaladja az európai szövetségesek jelenlegi ráfordításait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images