Nagyon súlyos a helyzet Kelet-Ukrajnában: minden lehetséges forgatókönyvre fel kell készülni az orosz támadások miatt

Szirszkij elmondta, hogy az ukrán katonai parancsnokság minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe vesz a pokrovszki szektornál, ahol jelenleg a legsúlyosabb a helyzet:

A pokrovszki front már több hónapja az egyik legnagyobb kihívást jelentő terület az orosz megszállókkal való konfrontáció keretében. Elemezzük és felkészülünk az ellenség további akcióinak minden lehetséges forgatókönyvére

– írta.

A parancsnok kijelentette továbbá, hogy az orosz alakulatok nagyon súlyos veszteségek árán képesek csak haladni, különösen az emberi áldozatok száma magas. Kijev naponta beszámol Oroszország veszteségeiről a fronton, amelyek átlagosan napi 1500-ra emelkedtek, ezek egy jelentős százaléka a fontos logisztikai és katonai csomópontnak számító nyugat-donbaszi város körüli harcokhoz köthető.

A súlyos következmények ellenére Moszkva továbbra is nagyon aktív ezen a részen és folyamatosan képesek nyugat felé tolni a védők állásait. A támadás üteme is ráadásul gyorsulást mutat, hamarosan akár nyugat felől is megkezdhetik a korábban még mintegy 70 ezres település átkarolását. Amennyiben ez sikerülne az oroszoknak, az nagyon súlyos helyzetbe hozná Kijevet, ugyanis

az egyik legfontosabb kelet-ukrajnai centruma kerülne végveszélybe, amely jelentős szerepet játszott a térségi védelem megszervezésében.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images