Országútra zuhant és kettészakadt egy repülőgép az Egyesült Államokban - Felvételen a becsapódás pillanatai

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a baleset délután 3 óra körül történt a Mockingbird Lane és a 463-as állami autópálya kereszteződésénél. A kétmotoros Piper PA-31 típusú repülőgépen a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közlése szerint csak a pilóta tartózkodott.

A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát. A pilótát is kihallgatják az eset kapcsán.

Az FAA szintén bejelentette, hogy vizsgálatot indít a kényszerleszállás okainak feltárására.

A közösségi médiában megosztott felvételeken látható, hogy a repülőgép rendkívül alacsonyan repült, mielőtt az utcán landolt volna. A helyszíni fotók tanúsága szerint a gép a landolása során több autónak is nekiütközött és az autópálya-felüljáró közelében kettétört.

In Texas, a plane crashed onto a highway, collided with cars, and split in halfFour people have been hospitalized, but miraculously, no fatalities occurred. The pilot was the only person on board the plane.It is believed that the crash was caused by an engine malfunction. The pic.twitter.com/mgbBhwcQlK