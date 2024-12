Botrányhős szövetségesére bízza Amerika globális befolyását Donald Trump

Donald Trump megválasztott amerikai elnök hű szövetségesét, Kari Lake-et (címlapképünkön) nevezte ki a Voice of America (Amerika hangja) igazgatójának. Lake 2022-ben sikertelenül indult Arizona állam kormányzói tisztjéért, míg idén a szenátusi választáson kikapott demokrata ellenfelétől - számolt be a Politico.

Örömmel jelentem be, hogy Kari Lake lesz a Voice of America következő igazgatója. Őt az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének következő vezetője fogja kinevezni, akit hamarosan be fogok jelenteni

- közölte Donald Trump Truth Social közösségi oldalán. A republikánus zászlóvivő hozzátette, Kari Lake feladata az lesz, hogy "biztosítsa, a szabadság amerikai értékeit világszerte FAIR MÓDON és PONTOSAN sugározzák, ellentétben a fake news média által terjesztett hazugságokkal."

Politikusi karrierje előtt Lake televíziós műsorvezetőként dolgozott mintegy három évtizeden át.

Trump 2020-as és saját 2022-es veresége után az arizonai politikus több ízben kétségbe vonta a választások tisztaságát és csalást kiáltott.

Az idei szenátusi vereségét követően sokan potenciális mexikói nagykövetként tartották számon,

erre a pozícióra azonban Ron Johnsont választotta Trump, aki korábban ecuadori nagykövetként és CIA-tisztként szolgált.

Barrett Marson, arizonai republikánus stratéga úgy kommentálta a hírt, hogy Lake kinevezése megnyitja az utat az arizonai vérfrissítés és a párt további politikusai előtt.

Ha kétszeres vesztes vagy, és másodszorra rosszabbul teljesítesz, az egy jel, hogy talán a választók nem kérnek belőled

- mondta Marson a Politicónak.

2025-től Lake egy 267 millió dolláros állami büdzséből gazdálkodó televízió- és rádiócsatornát fog vezetni, amely több mint 40 nyelven sugároz világszerte. A Voice of America igazgatóját hivatalosan az amerikai globális médiaügynökség vezetője nevezi ki, ennek a szenátus által jóváhagyandó pozíciónak a várományosát Trump még nem nevezte meg.

Címlapkép forrása: Rebecca Noble/Getty Images