Felvételek bizonyítják: áteshettek a tűzkeresztségen a diktatúra katonái Kurszknál

Felvételek érkeztek arról, hogy az oroszországi Plekhovo településen észak-koreai katonák vannak, ezt nemrégiben foglalták vissza az orosz erők. A képek arról tanúskodnak, hogy az orosz hadsereg segítségére siető rezsim csapatai éppen sebesülteket evakuálnak az orosz határ mellett fekvő faluból. A képek azt a következtetést engedték levonni, hogy Moszkva éles helyzetben is bevethette az eredetileg csak a második vonalba érkező katonákat. A drónokról készített képek távoliak, ezért azokról nem lehet pontosan megállapítani az emberek nemzetiségét.

️The North Koreans are back It's alleged that in this footage, North Korean soldiers are allegedly evacuating their wounded after capturing the village of Plekhovo in the Kursk region. pic.twitter.com/O24KG9Ww0D