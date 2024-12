Generációs leszámolás készül Washingtonban

Fenyegető ellenfélre talált a Demokrata Párt talán legnagyobb hírnévvel rendelkező feltörekvő politikusa, a baloldali progresszív szárny arca, Alexandria Ocasio-Cortez. Az AOC-ként ismert New York-i képviselő az alsóház egyik legbefolyásosabb testületének, a felügyeleti bizottságnak a rangidős pozícióját nézte ki magának, ezt az ambícióját azonban Nancy Pelosi egykori házelnök törheti derékba. Ám az Axios forrásai szerint AOC még így is megnyerheti a nemzedékváltásról is szóló küzdelmet.