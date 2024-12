Hatalmas katonai szállítmányt videóztak Magyarország szomszédjában - Hihetetlenül nagyot nyerhet Ukrajna a nyugati fegyverüzlettel

Még október végén röppentek fel azok a horvát sajtóértesülések, miszerint Zágráb 50 darab, Leopard 2A8-as harckocsi beszerzését fontolgatja. Az üzlet részét képezi, hogy Horvátország csökkentheti a beszerzési költséget minden egyes Ukrajnának átadott régebbi harckocsival és gyalogsági harcjárművel.

A szerződés keretein belül

Horvátország 30 darab M-84-es harckocsit, és 30 darab M-80-as gyalogsági harcjárművet ajánlott fel, tartalék alkatrészekkel és a megfelelő lőszerrel együtt.

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján úgy tűnik, Berlin és Zágráb megegyezett, és útnak indultak az első horvát harckocsik a horvát határ irányába.

Video of a trainload of 74 M-84 tanks from Croatia on its way to Ukraine. These tanks are basically upgraded T-72 tanks with an improved fire-control system, composite armor and a more powerful engine. pic.twitter.com/SOIF9liaEW