Súlyos jövőt vázolt Ukrajnának a volt orosz elnök: Oroszországgal lesz, vagy eltűnik a világtérképről

Hosszú tanulmánycikket írt Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök az orosz International Affairs lapnak , amelyben részletesen fejtette ki a véleményét az Oroszországot érintő geopolitikai témákról. Néhány kifejezetten meredek kijelentést is tett az orosz Biztonsági Tanács jelenlegi alelnöke.

Az írás apropóját az adta, hogy Medvegyev nemrégiben Kínában járt egy kétnapos látogatáson, ahol tovább mélyítette az egyre szorosabbá váló kínai-orosz kapcsolatokat. A következő gondolatok emelhetőek ki az értekezésből:

A nyugati civilizáció mindig az „oszd meg és uralkodj” elvét alkalmazta, ennek a segítségével törekedett arra, hogy ráerőltesse a saját akaratát más kultúrákra. Szerinte az állandó anyagi és erőforráshiány miatt Európa nem tudott közvetlen vereséget mérni az ellenfeleire. Ez a stratégia még az ókori Római Birodalomtól származik, majd a gyarmatosító hatalmak kezdték el újra nagyon elánnal használni. Elmondta, hogy a nyugatiak másik „kedvenc szórakozása” az etnikai felsőbbrendűségről szóló eszmék elterjesztése volt.

Ez a stratégia még az ókori Római Birodalomtól származik, majd a gyarmatosító hatalmak kezdték el újra nagyon elánnal használni. Elmondta, hogy a Tajvan kérdésére is kitért, ahol szerinte sokan direkt hunynak szemet afölött, hogy egy mesterséges identitáskonstrukció létrehozása zajlik.

Ezt követően hosszasan bizonygatja, hogy szerinte Peking miért követeli magáénak a sziget feletti ellenőrzést. Szerinte az amerikaiak már Hongkongnál is Kína megosztását szerették volna elérni, de ez a stratégia nem lett sikeres.

Természetesen Ukrajnával kapcsolatban is megosztotta a gondolatait:

Az ország korábbi vezetői szándékosan, és sok pénzt költve dolgoztak azon, hogy nyelvi szempontból megosszák a lakosságot.

A „nyugati megszállók” bábentitássá tették Ukrajnát, hasonlóan Tajvanhoz.

Egy sor történelmi érvvel támasztja alá, hogy szerinte Ukrajna miért egy téves identitás, így például arra hivatkozik, hogy a 19. századig maga a szó is csak egy régiót jelölt, nem pedig egy entitást.

Szerinte az oroszok és az ukránok nem testvérnépek, hanem egy nép, ennek alátámasztásához aztán nyelvi azonosságokat is felhoz.

Szerinte Ukrajna sosem volt Oroszország gyarmata, hanem inkább a külföldi hatalmak igyekeztek itt megosztottságot szítani az elkülönítő eszmék terjesztésével, ebben kiemelkedőek voltak az osztrákok.

Szerinte Ukrajna választás előtt van, vagy Oroszországgal marad, vagy teljesen eltűnik a világtérképről.

És a jövőről:

Szerinte Oroszország és Kína szemlélete nagyon hasonló, szinte azonos, szerinte ezt a történelmi folytonosság okozza.

Szerinte a „lázadó kormányok hamarosan újra otthon találják magukat”, utalva ezzel Ukrajnára és Tajvanra. Hozzátette, hogy a nyugatiak ügyködése nem lesz sikeres.

Medvegyev az ukrajnai háború kezdete óta a meghökkentő kijelentésekkel került be a hírekbe,

több alkalommal vizionált már harmadik világháborút, valamint nukleáris csapások sorozatát is belengette.

Ukrajna területét is már többször, több módon felosztotta volna: olyan verzió is napvilágot látott, ahol a szomszédos államok is kapnak a Kijev ellenőrzése alatt álló részekből, máshol Oroszországot tekinti az egyetlen jogos úrnak a kelet-európai országban.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images