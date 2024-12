Videó: harcba küldte az ukrán katonák kedvenc harckocsijait Kijev – Súlyos kudarc lett az akcióból

Régóta ismert tény, hogy a Nagy-Britanniától kapott Challenger 2-es harckocsik az oroszországi Kurszk régióban harcolnak, vélt, vagy valós veszteségrátájuk az elmúlt időszakban az egekbe szökött.

A legújabb közzétett felvételek két újabb Challenger 2 kapott dróntalálatot Oroszországban. A felvételen látható, az egyik drón a harckocsi tornyának tetejét, a második drón az alváz alsó részét találta el.

A két páncélos további sorsa ismeretlen, de vélhetően kisebb-nagyobb károkat szenvedtek.

Ukrajna veszteségeit ebből a típusból erőteljes kérdések övezik: az Oryx portál két páncélos megsemmisülését tartja számon. A kurszki régióban azonban legalább öt harckocsi kapott drón/páncéltörő rakéta vagy épp Lancet találatot, ebből azonban négy sorsa ismeretlen.

Five Challenger IIs have already been hit at Kursk by FPVs, ATGMs and Lancets with the one hit by a Lancet being the only one proven to have been destroyed.In Kursk, 15.38% of the fleet was destroyed by Lancet and 23.08% was hit by ATGMs and FPVs. pic.twitter.com/T07QEmQWuZ